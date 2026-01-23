EQS-News: TradeInn skaliert globale Aktivitäten: Ein technologiegetriebenes Kraftpaket, das 2025 585 Millionen Euro erreicht hat

EQS-News: TradeInn / Schlagwort(e): Sonstiges

GIRONA, Spanien, 23. Januar 2026 /PRNewswire/ -- TradeInn, ein in Spanien gegründeter E-Commerce-Konzern, der auf den Verkauf von Sportartikeln spezialisiert ist, hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Rekordumsatz von 585 Millionen Euro abgeschlossen. Das entspricht einem Wachstum von 5,6 % gegenüber dem Vorjahr, als der Umsatz bei 554 Millionen Euro lag. Die Ergebnisse bestätigen die Fähigkeit des Unternehmens, in einem wettbewerbsintensiven globalen Einzelhandelsumfeld international zu skalieren.

Das in Girona gegründete Unternehmen TradeInn hat sich von einem lokalen digitalen Einzelhändler zu einem globalen E-Commerce-Unternehmen entwickelt, das sich an Sportler und Outdoor-Fans auf der ganzen Welt richtet. Im Jahr 2025 versandte das Unternehmen 9 205 058 Bestellungen in 190 Länder und festigte damit seine Position als einer der weltweit führenden Spezialisten für technische Sportausrüstung.

Diese globale Reichweite stützt sich auf eine leistungsfähige Logistikinfrastruktur mit Schwerpunkt in Europa. Das zentrale Logistikzentrum von TradeInn in Celrà (Spanien) wickelte mehr als 8,4 Millionen Sendungen ab. Das Logistikzentrum in Deutschland bearbeitete 743 577 Bestellungen und verbesserte damit die Liefereffizienz in wichtigen europäischen Märkten. Heute werden 85 % des Gesamtumsatzes von TradeInn außerhalb Spaniens erzielt, was die starke internationale Präsenz des Unternehmens unterstreicht.

„Unser Wachstum ist das Ergebnis eines hochspezialisierten Modells, das auf Direktvertrieb, technologischer Innovation sowie dem Vertrauen von Millionen Sportlern weltweit basiert", sagte David Martín, Gründer und Geschäftsführer von TradeInn. „Wir investieren weiterhin stark in Logistik, Künstliche Intelligenz sowie firmeneigene Technologie, um die Effizienz zu steigern, Kundenbedürfnisse frühzeitig zu erkennen und unseren Wettbewerbsvorteil zu stärken, während wir in eine neue Phase der internationalen Konsolidierung eintreten."

Das Unternehmen arbeitet als autorisierter Vertriebspartner von mehr als 12 500 Premium-Sportmarken und pflegt direkte Beziehungen zu den Herstellern. Dieser Ansatz garantiert die Authentizität der Produkte, die Integrität der Marke sowie die volle Kontrolle über die Abwicklung und bietet ein zuverlässiges Einkaufserlebnis für Profi- sowie Amateursportler.

TradeInn betreibt 18 spezialisierte Onlineshops, die sich jeweils auf eine bestimmte Sportart oder Disziplin konzentrieren, darunter bekannte Sparten wie Bikeinn und Trekkinn. Diese Plattformen haben sich weltweit als Anlaufstellen für technische Sportausrüstung etabliert und verbinden die Tiefe des Katalogs mit einer fachkundigen Produktauswahl.

Innovation bleibt ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Mit einem Team von 530 Fachleuten beschleunigt TradeInn die Integration von Künstlicher Intelligenz in den Bereichen Bestandsmanagement, Nachfrageprognose und personalisierte Kundenerlebnisse, wodurch das Unternehmen in der Lage ist, effizient sowie in großem Umfang zu arbeiten und gleichzeitig mit den weltweit größten digitalen Einzelhändlern zu konkurrieren.

Mit Blick auf das Jahr 2026 plant TradeInn, seine Präsenz in strategischen internationalen Märkten zu vertiefen, seinen technischen Produktkatalog zu erweitern und weiter in Logistik sowie in eigene Technologie zu investieren. Im Jahr 2025 stärkte das Unternehmen auch seine Finanzstruktur, als US-Investmentfonds Apollo einen Anteil von 30 % von Suma Capital für 200 Millionen Euro erwarb und damit die langfristige Wachstumsstrategie von TradeInn untermauerte.

Informationen zu TradeInn

TradeInn ist eine globale E-Commerce-Gruppe, die sich ausschließlich auf Sport- und Outdoor-Ausrüstung spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Girona, Spanien, betreibt 18 Onlineshops, die auf bestimmte Sportarten spezialisiert sind, und bietet mehr als 3,5 Millionen Produkte führender internationaler Marken an. Die Plattformen des Unternehmens sind in 18 Sprachen verfügbar, unterstützen mehr als 75 Währungen und sind so gestaltet, dass sie Kunden in mehr als 190 Ländern ein lokalisiertes Einkaufserlebnis bieten, indem sie fortschrittliche Logistik, Technologie sowie fundierte Produktkenntnisse kombinieren.

