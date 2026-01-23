Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.01.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 23. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Aftermath Silver
|Bericht 2. Quartal 2026
|Altamira Gold
|Bericht 3. Quartal 2026
|AMMPOWER
|Bericht 2. Quartal 2026
|Booz Allen Hamilton
|Bericht 3. Quartal 2026
|Ericsson B
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Gladiator Metals
|Bericht 3. Quartal 2026
|HBM Healthcare Inv
|Bericht 3. Quartal 2026
|Iconic Minerals
|Bericht 1. Quartal 2026
|IMETAL RESOURCES
|Bericht 2. Quartal 2026
|KLONDIKE SILVER
|Bericht 2. Quartal 2026
|Kodiak Copper
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Koryx Copper
|Bericht 1. Quartal 2026
|Military Metals
|Bericht 1. Quartal 2026
|Moog
|Bericht 1. Quartal 2026
|SLB (Schlumberger)
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.01.2026gestern, 06:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.01.202621. Jan. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.01.202620. Jan. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungVom Pilotprojekt zur Plattform: Red Cat gegen Ondas im Realitätscheckgestern, 15:56 Uhr · onvista
Kapitalmarktexperte im Interview„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“20. Jan. · onvista