Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.01.2026

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 23. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Aftermath SilverBericht 2. Quartal 2026
Altamira GoldBericht 3. Quartal 2026
AMMPOWERBericht 2. Quartal 2026
Booz Allen HamiltonBericht 3. Quartal 2026
Ericsson BBericht Geschäftsjahr 2025
Gladiator MetalsBericht 3. Quartal 2026
HBM Healthcare InvBericht 3. Quartal 2026
Iconic MineralsBericht 1. Quartal 2026
IMETAL RESOURCESBericht 2. Quartal 2026
KLONDIKE SILVERBericht 2. Quartal 2026
Kodiak CopperBericht Geschäftsjahr 2025
Koryx CopperBericht 1. Quartal 2026
Military MetalsBericht 1. Quartal 2026
MoogBericht 1. Quartal 2026
SLB (Schlumberger)Bericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

