Intel Klatsche | USA Flotte Iran | S&P 2. Verlustwoche | Politik bewegt Kurse
Die Futures treten am Freitagmorgen auf die Bremse: Nach zwei starken Tagen geben S&P-500-Futures rund 0,2% nach, Dow-Futures 0,1% und Nasdaq-100-Futures etwa 0,2%.
Im Chip-Sektor bleiben die Ausschläge groß: Nvidia und AMD legen vorbörslich über 1% bzw. rund 3% zu – nach Berichten, dass CEO Jensen Huang in den nächsten Tagen nach China reisen will.
Intel stürzt dagegen um rund 13% ab, nachdem der Ausblick für das erste Quartal enttäuscht hat.
Die Rallye am Mittwoch und Donnerstag kam vor allem aus dem geopolitischen Bereich: Trump nahm angekündigte Zölle gegen acht europäische Länder zurück und sprach von einem „Rahmen“ zu Grönland.
Grönlands Premier bremst jedoch – Details seien unklar, Souveränität und territoriale Integrität müssten gewahrt bleiben, der Konflikt könnte also wieder aufflammen.
Auffällig: Trotz Erholung bei Risikoassets bleibt Gold extrem stark und markiert neue Rekordstände – als Absicherung gegen Geopolitik, US-Fiskalrisiken und politischen Druck auf die Fed.
Unter dem Strich: Der Dow hat die Wochenverluste nahezu aufgeholt, während S&P 500 und Nasdaq weiterhin auf eine zweite negative Woche zusteuern.
Und zusätzlich steigt der Ölpreis wieder, nachdem Trump eine „Armada“ Richtung Iran erwähnt hat – Sorgen vor Lieferengpässen kehren zurück.
00:00 Intro
00:08 Überblick
01:02 Erdgas | Futures schwächer | S&P 2. Verlustwoche
03:15 Silber knapp vor 100 $, Gold bei 5.000 $
05:25 Makro Entwicklungen | Bulle & Bär Indikator
06:52 Meldung: Nvidia & H200 Chip in China
09:50 Ausblick Tech-Termine | AI Katalysatoren
11:43 Flow Show BofA: Gold schlägt Cash
14:56 Kapitalströme schwer zu antizipieren
20:02 Geopolitik: Ukraine | Iran & Ölpreis | Grönland
21:31 PMIs: Deutschland, UK, Japan | BofJ hält Zinsen stabil
23:40 Intel stürzt um rund 13% ab
26:40 Zahlen Clorox: Kursziel steigt leicht
27:24 Wochenfazit: Politik bestimmt Aktienwoche
