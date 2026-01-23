Intel Klatsche | USA Flotte Iran | S&P 2. Verlustwoche | Politik bewegt Kurse

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Die Futures treten am Freitagmorgen auf die Bremse: Nach zwei starken Tagen geben S&P-500-Futures rund 0,2% nach, Dow-Futures 0,1% und Nasdaq-100-Futures etwa 0,2%.

Im Chip-Sektor bleiben die Ausschläge groß: Nvidia und AMD legen vorbörslich über 1% bzw. rund 3% zu – nach Berichten, dass CEO Jensen Huang in den nächsten Tagen nach China reisen will.

Intel stürzt dagegen um rund 13% ab, nachdem der Ausblick für das erste Quartal enttäuscht hat.

Die Rallye am Mittwoch und Donnerstag kam vor allem aus dem geopolitischen Bereich: Trump nahm angekündigte Zölle gegen acht europäische Länder zurück und sprach von einem „Rahmen“ zu Grönland.

Grönlands Premier bremst jedoch – Details seien unklar, Souveränität und territoriale Integrität müssten gewahrt bleiben, der Konflikt könnte also wieder aufflammen.

Auffällig: Trotz Erholung bei Risikoassets bleibt Gold extrem stark und markiert neue Rekordstände – als Absicherung gegen Geopolitik, US-Fiskalrisiken und politischen Druck auf die Fed.

Unter dem Strich: Der Dow hat die Wochenverluste nahezu aufgeholt, während S&P 500 und Nasdaq weiterhin auf eine zweite negative Woche zusteuern.

Und zusätzlich steigt der Ölpreis wieder, nachdem Trump eine „Armada“ Richtung Iran erwähnt hat – Sorgen vor Lieferengpässen kehren zurück.



00:00 Intro

00:08 Überblick

01:02 Erdgas | Futures schwächer | S&P 2. Verlustwoche

03:15 Silber knapp vor 100 $, Gold bei 5.000 $

05:25 Makro Entwicklungen | Bulle & Bär Indikator

06:52 Meldung: Nvidia & H200 Chip in China

09:50 Ausblick Tech-Termine | AI Katalysatoren

11:43 Flow Show BofA: Gold schlägt Cash

14:56 Kapitalströme schwer zu antizipieren

20:02 Geopolitik: Ukraine | Iran & Ölpreis | Grönland

21:31 PMIs: Deutschland, UK, Japan | BofJ hält Zinsen stabil

23:40 Intel stürzt um rund 13% ab

26:40 Zahlen Clorox: Kursziel steigt leicht

27:24 Wochenfazit: Politik bestimmt Aktienwoche



#finanzmarkt #eröffnungsglocke



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung