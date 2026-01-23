Märkte heute

Intel nach Quartalszahlen – Siemens Energy und Intuitive Surgical
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Wacker Neuson, BASF, Adidas, Siemens Energy, Procter & Gamble, GE Aerospace, Rigetti, Tesla, Rocket Lab, Intuitive Surgical, Intel.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Siemens Energy: Analystenurteil mit Signalwirkung
Eine ungewöhnlich starke Neubewertung sorgt für Aufmerksamkeit im Energiesektor. Wir ordnen ein, was hinter dem neuen Optimismus steckt – und warum diese Einschätzung über das Unternehmen hinaus relevant sein könnte.
Intuitive Surgical: Zahlen, die Vertrauen schaffen
Der MedTech-Konzern liefert erneut überzeugende Ergebnisse. Doch der Blick nach vorn zeigt: Wachstum bleibt attraktiv, wird aber differenzierter. Was das für die langfristige Einordnung bedeutet, schauen wir uns genauer an.
Intel: Solide Ergebnisse, gedämpfte Erwartungen
Operativ besser als gedacht, strategisch auf Kurs – und trotzdem Zurückhaltung am Markt. Wir analysieren, warum der Ausblick wichtiger war als der Zahlen-Beat und worauf Investoren jetzt achten.
