Märkte heute

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Siemens Energy: Analystenurteil mit Signalwirkung

Eine ungewöhnlich starke Neubewertung sorgt für Aufmerksamkeit im Energiesektor. Wir ordnen ein, was hinter dem neuen Optimismus steckt – und warum diese Einschätzung über das Unternehmen hinaus relevant sein könnte.

Intuitive Surgical: Zahlen, die Vertrauen schaffen

Der MedTech-Konzern liefert erneut überzeugende Ergebnisse. Doch der Blick nach vorn zeigt: Wachstum bleibt attraktiv, wird aber differenzierter. Was das für die langfristige Einordnung bedeutet, schauen wir uns genauer an.

Intel: Solide Ergebnisse, gedämpfte Erwartungen

Operativ besser als gedacht, strategisch auf Kurs – und trotzdem Zurückhaltung am Markt. Wir analysieren, warum der Ausblick wichtiger war als der Zahlen-Beat und worauf Investoren jetzt achten.