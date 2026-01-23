Märkte heute

Intel nach Quartalszahlen – Siemens Energy und Intuitive Surgical

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Wacker Neuson, BASF, Adidas, Siemens Energy, Procter & Gamble, GE Aerospace, Rigetti, Tesla, Rocket Lab, Intuitive Surgical, Intel.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Siemens Energy: Analystenurteil mit Signalwirkung

Eine ungewöhnlich starke Neubewertung sorgt für Aufmerksamkeit im Energiesektor. Wir ordnen ein, was hinter dem neuen Optimismus steckt – und warum diese Einschätzung über das Unternehmen hinaus relevant sein könnte.

Intuitive Surgical: Zahlen, die Vertrauen schaffen

Der MedTech-Konzern liefert erneut überzeugende Ergebnisse. Doch der Blick nach vorn zeigt: Wachstum bleibt attraktiv, wird aber differenzierter. Was das für die langfristige Einordnung bedeutet, schauen wir uns genauer an.

Intel: Solide Ergebnisse, gedämpfte Erwartungen

Operativ besser als gedacht, strategisch auf Kurs – und trotzdem Zurückhaltung am Markt. Wir analysieren, warum der Ausblick wichtiger war als der Zahlen-Beat und worauf Investoren jetzt achten.  

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A
adidas
Lufthansa
Meta
Coinbase
Salesforce
Alphabet C
PepsiCo
PVA TePla
Zscaler
Philip Morris
Interactive Brokers

