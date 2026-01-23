IRW-News: Darwin AG: Umsatz- und Ergebnisprognose 2026 2029

IRW-PRESS: Darwin AG: Umsatz- und Ergebnisprognose 2026 2029

München, den 23.01.2026 (IRW-Press/23.01.2026) - Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) erwartet für das Geschäftsjahr 2026 Umsatzerlöse von über 65 Mio. entsprechend einem Wachstum im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025 von mindestens 18% sowie ein positives EBIT.

Ab dem Geschäftsjahr 2027 rechnet der Konzern mit einer deutlichen Beschleunigung des Wachstums. Für die Geschäftsjahre 2027 2029 werden auf Basis der gegenwärtigen Businessplanung Umsätze und EBITs oberhalb der nachfolgenden Mindestwerte erwartet:

2027 2028 2029

Umsatz >100 Mio. >150 Mio. >200 Mio.

EBIT > 10 Mio. >30 Mio. >60 Mio.

Das sehr dynamische Wachstum ergibt sich maßgeblich aus dem Segment Gentests und personalisierte Produkte und wird insbesondere durch die internationalen Großprojekte 10X Health und M42 (Abu Dhabi) beeinflusst. Die Ergebnisentwicklung folgt neben den grundsätzlich sehr guten Margen in diesem Segment auch der abnehmenden Bedeutung der Fixkosten bei wachsendem Umsatz.

"Das anhaltende Wachstum im Geschäftsjahr 2026 bestätigt die den Trend der vergangenen Jahre" kommentiert CEO Dr. Daniel Wallerstorfer. "Der hervorragende Ausblick für die Geschäftsjahre 2027 2029 zeigt darüber hinaus die Alleinstellungsmerkmale unserer Produkte im internationalen Wettbewerb." so der Unternehmensgründer und Vorstand weiter.

Die Veröffentlichung der vorläufigen Konzernzahlen 2025 ist für Mitte Februar 2026 geplant. Die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses folgt voraussichtlich Mitte Mai 2026.

Über die Darwin AG

Die "Darwin Gruppe" (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Healthcare- und Biotechnologieunternehmen insbesondere im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus investiert Darwin in innovative Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.

(Ende)

Aussender: Darwin AG

Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Daniel Wallerstorfer

Tel.: +49 89 20 500 450

E-Mail: investor.relations@darwin-biotech.com

Website: www.darwin-biotech.com

ISIN(s): DE000A3C35W0 (Aktie)

Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE000A3C35W0

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.