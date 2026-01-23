IRW-News: EMP Metals Corp.: EMP Metals veröffentlicht vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Lithiumsoleprojekts Viewfield mit einem Kapitalwert vor Steuern von 1,49 Mrd. US$, einem internen Zinsfuß von 55 % und einer Amortisation von 2,1 Jahren

IRW-PRESS: EMP Metals Corp.: EMP Metals veröffentlicht vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Lithiumsoleprojekts Viewfield mit einem Kapitalwert vor Steuern von 1,49 Mrd. US$, einem internen Zinsfuß von 55 % und einer Amortisation von 2,1 Jahren

Vancouver, British Columbia, 9. Januar 2024 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) (EMP Metals oder das Unternehmen) freut sich, die Highlights der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment, die PEA) von Hub City Lithium Corp. (HCL) zum Lithiumsoleprojekt Viewfield in Saskatchewan bekannt zu geben. Die PEA umreißt die geschätzte Produktion von Lithiumkarbonatäquivalent (Lithiumkarbonat oder LCE) in Batteriequalität über einen Zeitraum von 23 Jahren, was einem geschätzten internen Zinsfuß (IRR) vor Steuern von 55 % und einem Kapitalwert (NPV) vor Steuern von 1,49 Milliarden US$ bei einem Diskontsatz von 8 % entspricht.

Highlights der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung

- NPV vor Steuern von 1,49 Milliarden US$ bei einer Diskontierung von 8 %;

- IRR vor Steuern von 55 %, was einer Amortisationsdauer von 2,1 Jahren entspricht;

- Gesamtinvestitionskosten (CAPEX) von 571 Millionen US$, einschließlich direkter und indirekter Kapitalkosten, darunter 52 Millionen US$ für unvorhergesehene Ausgaben;

- Gesamtbetriebskosten (OPEX) von 3.319 US$ pro Tonne LCE, 40 Millionen US$ jährlich, einschließlich aller direkten und indirekten Kosten;

- 23-jährige Projektlaufzeit mit einer Gesamtproduktion von 282.090 Tonnen Lithiumkarbonat in Batteriequalität, durchschnittlich 12.175 Tonnen LCE pro Jahr;

- Gewichtete durchschnittliche Lithiumkonzentrationen von 128 mg/l aus 7 Zielzonen über die Projektlaufzeit (Bereich von 84 mg/l bis 259 mg/l);

- Die PEA umfasst etwa 11.000 Nettohektar oder 14 % der Grundstücke von Hub City Lithium im Süden von Saskatchewan.

Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung

Angaben

Produktion (LCE) 12.175 Tonnen/Jahr

Projektlaufzeit 23,2 Jahre

Gesamtkapitalkosten 571 Millionen US$

Durchschnittliche jährliche Betriebskosten 40 Millionen US US$

Durchschnittlicher Verkaufspreis (LCE) 20.000 US US$/Tonne

Kapitalwert vor Steuern (8 % Diskontierung) 1,493 Milliarden US US$

Kapitalwert nach Steuern (8 % Diskontierung) 1,066 Mrd. US US$

Kapitalwert vor Steuern (10 % Diskontierung) 1,213 Mrd. US US$

Kapitalwert nach Steuern (10 % Diskontierung) 0,859 Mrd. US US$

Barbetriebskosten 3.319 US US$/Tonne

Interner Zinsfuß vor Steuern 55 %

Interner Zinsfuß nach Steuern 45 %

Amortisationsdauer (vor Steuern) 2,1 Jahre

Amortisationsdauer (nach Steuern) 2,4 Jahre

Rentabilitätsindex (PI8 % vor Steuern) 3,2

Rentabilitätsindex (PI8 % nach Steuern) 2,3

Rob Gamley, CEO von EMP, kommentierte: Wir sind mit den Ergebnissen dieser vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung sehr zufrieden. Mit einer Amortisationszeit von etwa zwei Jahren, einer Projektlaufzeit von 23 Jahren und einem IRR vor Steuern von 55 % ist unser Projekt Viewfield eindeutig ein Lithiumprojekt von Weltklasse. Die PEA-Studie untermauert den erheblichen Wert des Konzessionsgebiets und hebt die Vorteile der ausgezeichneten Solekonzentrationen, der niedrigen Betriebskosten und der Nähe zur lokalen Infrastruktur in einer der besten Bergbaujurisdiktionen der Welt hervor. Die in der PEA ausgewiesenen hervorragenden Kennzahlen bieten ein äußerst attraktives Szenario für die EMP-Aktionäre und untermauern das bemerkenswerte Potenzial dieses Projekts, zumal wir rasch zur kommerziellen Pilotphase übergehen.

Projektentwicklung

Die PEA umfasst 11.000 Nettohektar Land im Projektgebiet Viewfield, was 46 % des Grundbesitzes von Hub City Lithium in Viewfield und nur 14 % des gesamten Grundbesitzes von Hub City Lithium im Süden von Saskatchewan entspricht.

Der in der PEA verwendete Entwicklungsplan wurde in drei verschiedene Einheiten unterteilt:

1. Bohrfeld: umfasst alle Produktionsbohrungen, Entsorgungsbohrungen und Pipelinenetze.

2. Direkte Lithiumgewinnung (DLE): umfasst die Infrastruktur für die Vorfiltration und den DLE-Betrieb. Koch Technology Solutions (KTS) war der für die PEA ausgewählte technische DLE-Partner.

3. Anreicherung, Raffination und Umwandlung (Concentration, Refining and Conversion, CRC): umfasst die gesamte Infrastruktur nach der DLE, die zur Raffination und Umwandlung von Lithiumchlorid-Eluat zu LCE in Batteriequalität erforderlich ist. Saltworks Technologies (Saltworks) war der für die PEA ausgewählte technische CRC-Anbieter.

Basierend auf Produktionstests und Flüssigkeitsanalysen, die von HCL im Jahr 2023 im Projektgebiet Viewfield durchgeführt wurden, sowie öffentlich zugänglichen Lithiumtests in der gesamten Region wird erwartet, dass in den sieben Zielhorizonten der Duperow-Formation innerhalb der PEA-Flächen Lithiumgehalte von 84 mg/l bis 259 mg/l zu finden sind. Über die gesamte Projektlaufzeit wurde eine gewichtete durchschnittliche Konzentration von 128 mg/l geschätzt.

Die Gewinnung der Ressource erfolgt in zwei Produktionsphasen über horizontale mehrsträngige Bohrungen. Das gesamte Projektkapital (abzüglich der Investitionen am Ende der Lebensdauer) wird zu Beginn des Projekts zugewiesen, wobei der Produktionsstart für das erste Quartal 2027 vorgesehen ist.

- Phase 1: Wymark C, D und E (Jahre 1-7)

o Diese Zonen befinden sich nahe der Oberfläche und haben die höchsten Konzentrationen (160 mg/l bis 259 mg/l) und werden als erste Zonen bis zur Erschöpfung gefördert.

o Die durchschnittliche LCE-Produktion während Phase 1 beträgt 18.850 Tonnen pro Jahr bei durchschnittlichen Betriebskosten von 2.332 US$ pro Tonne.

- Phase 2: Wymark A, B und Saskatoon A, B (ab Jahr 8)

o Diese Zonen weisen eine geringere Konzentration (84 mg/l bis 145 mg/l) auf und werden nach Erschöpfung von Wymark C, D und E erschlossen.

o Die durchschnittliche LCE-Produktion während Phase 2 beträgt 10.200 Tonnen pro Jahr bei durchschnittlichen Betriebskosten von 4.166 US$ pro Tonne.

Hinweis: Für die PEA wurde ein Gewinnungsfaktor von 50 % des gesamten vorhandenen Lithiums angenommen.

Insgesamt werden 36 mehrsträngige Bohrungen niedergebracht, um 7 Zielhorizonte der Duperow-Formation zu erschließen, zusätzlich zu 30 vertikalen Entsorgungsbohrungen zur Entsorgung von verbrauchter Sole und Prozesswasser. Es wird ein Netz von unterirdischen Pipelines gebaut, um die großen Wassermengen von den Bohrlochköpfen zu einer DLE-Anlage zu transportieren, wo die Sole extrahiert und zu Lithiumchlorid konzentriert wird. Von dort wird das Eluat über Pipelines zu einer CRC-Anlage transportiert, wo es raffiniert und zu LCE in Batteriequalität umgewandelt wird. Insgesamt fünf DLE-Standorte und zwei CRC-Standorte werden täglich durchschnittlich 62.000 m3 Sole pro Tag verarbeiten, was zu einer durchschnittlichen Produktion von 12.175 Tonnen LCE in Batteriequalität pro Jahr führt.

Investitionskosten

Die voraussichtlichen Investitionskosten sind:

Investitionskosten Beschreibung Kosten

(in Mio. US$)

Infrastruktur des Bohrfelds Bohrungen, zugehörige Ausrüstung und 138,9 $

Pipelines

DLE- und übertägige Ausrüstungsinfrastruktur (Koch) Vorfiltration und DLE 147,9 $

CRC- und übertägige Ausrüstungsinfrastruktur (Saltworks) Konzentrierung, Raffination und 232,5 $

Umwandlung

Rückstellungen Angewandt auf direkte Kapitalkosten 51 $

Gesamt 571,2 $

Betriebskosten

Die voraussichtlichen Betriebskosten sind:

Beschreibung Gesamtkosten pro Kosten pro

Jahr Tonne LCE

(in Mio. US$) (US$)

Bohrfeld Elektrik, Personal vor Ort, Reparatur und 13,6 $ 1.115 $

Wartung, Pachtzahlungen und Steuern

usw.

DLE- und übertägige Vorfiltration, Elektrik, Gas, Wasser, 8,6 $ 711 $

Ausrüstungsinfrastruktur LSS-Medien, Personal vor Ort

(Koch) usw.

CRC- und übertägige Chemikalien, Elektrik, Gas, Personal vor Ort, 18,2 $ 1.493 $

Ausrüstungsinfrastruktur Reparatur und Wartung

(Salzwerke) usw.

Gesamt 40,4 $ 3.319 $

Sensitivitätsanalyse

Die wirtschaftlichen Sensitivitäten verhalten sich wie folgt:

LCE-Preis (US$/Tonne) Kapitalwert nach IRR nach Steuern

Steuern 8

%

(in Mio. US$)

Basis (20.000 $) 1.066 $ 45 %

Basis -20 % (16.000 $) 728 $ 34 %

Basis +20 % (24.000 $) 1.403 $ 56 %

Lithiumpreise und -produktion

Eine detaillierte Studie zur zukünftigen Preisentwicklung für Lithiumkarbonat wurde für diese PEA nicht durchgeführt. Nach Prüfung öffentlich zugänglicher Preisdaten und von Wettbewerbern veröffentlichter wirtschaftlicher Bewertungen ähnlicher Lithiumressourcen wurde ein konstanter Preis von 20.000 US$ pro Tonne Lithiumkarbonat in Batteriequalität gewählt. Einige vergleichbare Unternehmen haben einen konstanten Preis von 25.000 US$ pro Tonne LCE in ihren in den letzten 12 Monaten veröffentlichten PEAs verwendet. Angesichts der aktuellen weltweiten Preise für Lithium hat Hub City Lithium jedoch einen Basiswert von 20.000 US$ pro Tonne mit einer Preissensitivität von +/-20 % gewählt.

Steuern und Royalties

Die PEA gibt einen Überblick über die Steuern, die sowohl von der kanadischen Bundesregierung als auch von der Provinz Saskatchewan erhoben werden. Der Körperschaftsteuersatz in Saskatchewan beträgt 12 %. Der grundlegende Körperschaftsteuersatz des kanadischen Bundes beträgt 38 % des Einkommens des Unternehmens und 28 % nach Bundessteuerermäßigungen. Nach allen Steuerbefreiungen beträgt der Netto-Bundessteuersatz des Unternehmens 15 %, wobei sich der Gesamtsteuersatz auf 27 % beläuft.

Der Großteil des Projektgebiets Viewfield befindet sich auf Staatsland und unterliegt staatlichen Royalties. In der Provinz Saskatchewan wird der staatliche Royalty-Satz auf 3 % geschätzt, mit einer einjährigen Royalty-Befreiung für jeden Anlagenstandort. Der Rest des Projektgebiets Viewfield unterliegt Freehold Royalties, deren kommerzielle Bedingungen je nach den einzelnen Pachtverträgen variieren.

In die PEA einbezogene Mineralressourcenschätzung

Im Folgenden sind die gesamten vermuteten Ressourcen aufgeführt, die in die PEA einbezogen wurden:

- Viewfield Phase 1: Die gesamte vermutete Ressource, die Hub City Lithium zugewiesen wird, beträgt 692.288 Tonnen LCE.

- Die Konzentrationen in den 7 Zielzonen in der Duperow-Formation reichen von 84 mg/l bis 259 mg/l, mit einer gewichteten Konzentration von 128 mg/l.

- Wymark D lieferte bei Tests 259 mg/l, der höchsten bis dato in Kanada gemessenen Konzentration.

Projektgebiet Viewfield - Feldpilotprojekt im ersten Quartal 2024

Im Anschluss an die Pressemitteilung vom 5. Dezember 2023 hat Hub City Lithium seine Veredlungsstudie (Studie) mit Koch Technology Solutions abgeschlossen, in deren Rahmen 1.000 Liter Sole aus dem Projektgebiet Viewfield auf ihre Kompatibilität mit der KTS-DLE-Technologie getestet wurden. Die Studie wurde zur Vorbereitung eines DLE-Feldpilotprojekts (eines der ersten in Kanada) an der Bohrung von Hub City Lithium durchgeführt, in der zuvor 258 mg/l Lithium getestet wurden. Das Pilotprojekt, dessen Beginn für das erste Quartal 2024 geplant ist, wird die Sole aus Viewfield behandeln und in ein hochkonzentriertes Lithiumchlorid-Eluat umwandeln. Es wird voraussichtlich 3 bis 4 Monate dauern und rund um die Uhr in Betrieb sein, wobei täglich etwa 6.500 bis 9.000 Liter Sole verarbeitet werden.

Qualitätssicherung und qualifizierter Sachverständiger

Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung wurde von Sproule Associates Limited (Sproule) mit Unterstützung der unten aufgeführten Auftragnehmer erstellt. Alle Auftragnehmer, die den Bericht erstellt haben, sind qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101 und stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Der mit National Instrument 43-101 konforme Bericht zur PEA wird innerhalb von 45 Tagen auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht.

Sproule Associates Limited: Sproule ist ein weltweit tätiges Energieberatungsunternehmen, das Unternehmen, Investoren und Regierungen dabei unterstützt, Risiken zu minimieren und Geschäftsentscheidungen zu optimieren. Frau Meghan Klein (Klein), P.Eng., ist Senior Manager Engineering bei Sproule und eine qualifizierte Sachverständige für die PEA.

Red Tree Exploration Inc. (Red Tree Exploration): Red Tree Exploration ist ein unabhängiges geologisches Beratungsunternehmen mit Erfahrung in der Bewertung von Öl- und Gasvorkommen sowie Lithium- und Heliumvorkommen. Herr Trevor Else (Else), P.Geo., ist ein qualifizierter Sachverständiger für die PEA und President von Red Tree Exploration.

Koch Technology Solutions: Koch Technology Solutions ist ein Technologie-Lizenzierungsunternehmen, das zu Koch Engineered Solutions gehört. KTS schafft Mehrwert für seine Kunden durch ein wachsendes Portfolio an Technologien, darunter die Polyester-Wertschöpfungskette, die Raffinerieindustrie und die Lithiumgewinnung. Marc Egbers (Egbers) ist ein qualifizierter Sachverständiger für die PEA und Direktor von Li-Pro Direct Lithium Extraction Commercial Solutions bei KTS.

Saltworks Technologies: Saltworks ist ein Team aus Ingenieuren, Wissenschaftlern und Konstrukteuren, das sich auf die Innovation, den Bau und die Lieferung von Komplettsystemen zur Behandlung von Industrieabwässern und zur Raffination von Lithium zu einem Produkt in Batteriequalität konzentriert. Herr Ben Sparrow (Sparrow), P.Eng., ist ein qualifizierter Sachverständiger für die PEA und CEO von Saltworks.

Klein, Else, Egbers und Sparrow sind jeweils unabhängige qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101 und haben den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis zur PEA

Die PEA ist vorläufiger Natur und umfasst vermutete Ressourcen, die als zu spekulativ angesehen werden, um mit ihnen wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden, und es gibt keine Gewissheit, dass die in der PEA dargestellten Schätzungen realisiert werden.

Über EMP Metals

EMP Metals ist ein in Kanada ansässiges Lithiumexplorations- und -entwicklungsunternehmen, das sich auf großvolumige Ressourcen unter Verwendung der direkten Lithiumgewinnung (DLE) konzentriert. EMP Metals hält derzeit in Partnerschaft mit ROK Resources Inc. 196.000 Acres (netto, 79.300 Hektar) an untertägigen Mineralrechten (Subsurface Dispositions) und strategischen Bohrlöchern im Süden von Saskatchewan. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.empmetals.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Rob Gamley, President & CEO

rob@empmetals.com

Tel: 1-604-689-7422

Paul Schubach, COO

paul@empmetals.com

Tel: 1-306-519-8341

208A - 980 West 1st Street

North Vancouver, BC V7P 3N4

Abkürzungen

Li2CO3 Lithiumkarbonat

H2O Wasser

Na Natrium

Ca Calcium

Cl Chlor

SO4 Sulfat

Fe Eisen

Al Aluminium

Cu Kupfer

Ni Nickel

Wt% Gewichtsprozent

Wppm Gewichtsteile pro Million

Mg/l Milligramm pro Liter

EDITDA Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

m3 Kubikmeter

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. EMP Metals weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von EMP Metals liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von EMP Metals, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zur Durchführung der Explorations- und Erschließungsziele auf seinen Mineralkonzessionsgebieten zu beschaffen, die Erlangung der für die Durchführung seiner Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen und die Notwendigkeit, Umwelt- und behördliche Vorschriften einzuhalten. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt EMP Metals keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

