Japans Notenbank hält Tür für Zinserhöhung offen

Tokio, 23. Jan (Reuters) - Japans Notenbank Bank of Japan (BoJ) hält den Leitzins konstant und zugleich die Tür für eine Zinserhöhung weit offen.

Die Währungshüter um BoJ-Chef Kazuo Ueda beließen den geldpolitischen Schlüsselsatz am ⁠Freitag bei 0,75 ‍Prozent. Der Schritt war weithin erwartet worden, nachdem die Zentralbank den Zins erst im Dezember von 0,50 Prozent auf das aktuelle Niveau angehoben hatte. In ihrem ‌Quartalsbericht hob sie ihre Wachstumsprognose für die Fiskaljahre 2025 und 2026 an. Zudem rechnet sie für das Haushaltsjahr 2026 nun mit ‍einer Kerninflation von 1,9 Prozent statt wie bisher mit 1,8 Prozent. Die Notenbank bekräftigte zudem ihre Absicht, die Zinsen weiter anzuheben, sollten sich Wirtschaft und Preise wie erwartet entwickeln.

Ueda betonte vor der Presse die Notwendigkeit, zeitnah Entscheidungen zu treffen und sich nicht mit der Sichtung von Daten aufzuhalten. Die Notenbank werde stattdessen schnellere Informationen, wie etwa Unternehmensumfragen, nutzen.

Kurz ‍nach der Pressekonferenz schnellte der Yen innerhalb weniger Minuten ⁠von rund 159,2 Yen pro Dollar auf bis zu 157,3 Yen pro Dollar in die Höhe. Es war zunächst unklar, was hinter dieser Kursbewegung steckte und ob die japanischen Behörden womöglich eine ‍Intervention zum Yen-Kauf eingeleitet hatten.

YEN IM FOKUS

Finanzministerin Satsuki Katayama lehnte eine Stellungnahme dazu ab, sagte aber, die Behörden würden den Devisenmarkt "mit großer Dringlichkeit ⁠beobachten". Aufwertungstendenzen bei der heimischen Währung könnten in der Tat helfen, den zwischenzeitlich beobachtbaren Inflationsanstieg auch wirklich nachhaltig in den Griff zu bekommen, meint NordLB-Experte Tobias Basse. Leitzinsanhebungen blieben in diesem Umfeld zweifellos ein probates geldpolitisches Mittel: "Die Bank of Japan ‍wird aber sehr vorsichtig agieren wollen."

Die Entscheidung ‌der Notenbank wird durch die von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi ausgerufenen Neuwahlen erschwert, die zu neuer Volatilität an den Märkten geführt haben. Die Währungshüter wollen einerseits mit einer straffen Geldpolitik den Yen stützen, jedoch andererseits die Renditen für Staatsanleihen nicht weiter in die Höhe treiben. Takaichis Pläne für ein Konjunkturpaket und die Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel schüren die Furcht vor einer zusätzlichen Schuldenaufnahme, was die Anleiherenditen in die Höhe getrieben hat. Die BoJ hatte 2024 eine geldpolitische Wende vollzogen und nach Jahren des Kampfes gegen die Deflation die Zinsen mehrfach ⁠angehoben sowie ihre Anleihekäufe zurückgefahren.

(Bericht von Leika Kihara, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)