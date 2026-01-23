Mehr Zigaretten in Deutschland versteuert - Abwärtstrend gestoppt

Berlin, 23. Jan (Reuters) - Die Menge an versteuerten Zigaretten in Deutschland ist im vergangenen Jahr entgegen dem langfristigen Trend gestiegen, wenn auch nur leicht.

Insgesamt wurden 66,4 Milliarden Zigaretten ⁠versteuert und damit ‍0,2 Prozent mehr als 2024, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Der Anstieg von rund 100 Millionen Stück markiert eine Unterbrechung des ‌langfristigen Rückgangs: Seit 1991, als noch 146,5 Milliarden Zigaretten abgesetzt wurden, hat sich die versteuerte Menge mehr als ‍halbiert. Dieser Rückgang spiegelt sich auch im Pro-Kopf-Verbrauch wider: Lag dieser 1991 noch bei statistisch 1831 Zigaretten, so waren es im Jahr 2025 nur noch 795 pro Einwohner.

Bei anderen Tabakprodukten setzte sich der Abwärtstrend hingegen fort. Die Menge des versteuerten Feinschnitt-Tabaks, der vor allem zum Selberdrehen von Zigaretten genutzt wird, verringerte ‍sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Prozent ⁠auf 24.864 Tonnen. Noch deutlicher fiel der Rückgang bei Zigarren und Zigarillos aus. Ihr Absatz sank um 6,6 Prozent auf 2,1 Milliarden Stück. Eine Ausnahme bildete der klassische Pfeifentabak, ‍dessen versteuerte Menge um 2,9 Prozent auf 323 Tonnen zunahm.

Ein differenziertes Bild zeigt sich bei anderen Produkten. Der Absatz von ⁠Wasserpfeifentabak sank 2025 um 8,8 Prozent auf 1162 Tonnen. Hierbei spielten auch regulatorische Änderungen eine Rolle. Zum 1. Juli 2024 wurde eine seit 2022 geltende Beschränkung der Packungsgröße auf 25 Gramm wieder aufgehoben. Im Gegensatz ‍dazu boomen weiterhin die Substitute für ‌Tabakwaren, zu denen vor allem die sogenannten Liquids für E-Zigaretten zählen. Hier stieg die versteuerte Menge um 18,2 Prozent auf 1,5 Millionen Liter.

Für die unterschiedlichen Tabakprodukte beziehungsweise Substitute fallen nach dem Tabaksteuergesetz unterschiedliche Steuersätze an. So wurden zum 1. Januar 2022 separate und höhere Steuertarife für Wasserpfeifentabak und erhitzten Tabak eingeführt, die zuvor niedriger als Pfeifentabak besteuert wurden. Für Liquids wird erst seit dem 1. Juli 2022 eine Tabaksteuer erhoben, weshalb hier noch keine längerfristigen Vergleiche möglich sind. Das ⁠Tabaksteuergesetz sieht bis 2027 weitere schrittweise Erhöhungen der Steuersätze für verschiedene Produktkategorien vor.

