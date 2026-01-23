Minister: Frankreichs Wirtschaft 2025 wohl rund 0,9 Prozent gewachsen
Paris, 23. Jan (Reuters) - Die französische Wirtschaft dürfte im vergangenen Jahr nach Worten von Finanzminister Roland Lescure etwas stärker gewachsen sein als bisher gedacht.
Das Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2025 dürfte eher bei 0,9 Prozent liegen als bei den erwarteten 0,7 Prozent, sagte Lescure am Freitag. Zum Vergleich: Die deutsche Wirtschaft legte nach zwei Rezessionsjahren 2025 nur minimal um 0,2 Prozent zu.
Der Internationale Währungsfonds (IWF) geht davon aus, dass das französische BIP um 0,8 Prozent gestiegen ist. Für 2026 traut der Fonds laut seiner jüngsten Prognose Frankreich ein Wachstum von 1,0 Prozent zu, das sich im nächsten Jahr auf 1,2 Prozent beschleunigen dürfte.
