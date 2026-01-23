FutureGen Industries richtet sein Beteiligungsportfolio auf fünf innovationsgetriebene Technologiesektoren mit hohem Wachstumspotenzial aus Lüdenscheid (ots) - FutureGen Industries Corp. (ISIN: CA36118G1072 | WKN: A41WY4) , ehemals Right Season Investments Corp., FutureGen Industries oder das Unternehmen, informiert seine Aktionäre über die Erweiterung des Investitionsmandats des Unternehmens, das auf innovationsgetriebene, wachstumsstarke Technologiesektoren ausgerichtet ist. Das Unternehmen teilt unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 19. Juni 2025 mit, dass es beabsichtigt, seine Strategie weiter voranzutreiben, indem es ein Investmentengagement durch Beteiligungen an Unternehmen in definierten Zielbranchen verfolgt, darunter Verteidigungssysteme, Quantencomputing, künstliche Intelligenz (KI), Robotik und Biotechnologie. Das erweiterte Investitionsmandat reflektiert die strategische Neuausrichtung des Unternehmens, die unter der Führung von CEO Dr. Kristian Thorlund initiiert und erstmals in der Unternehmensmitteilung vom 19. Juni 2025 im Zuge der Fokussierung auf innovationsgetriebene Wachstumssektoren kommuniziert wurde. Seit seiner Ernennung hat Dr. Thorlund die gezielte Weiterentwicklung des Portfolios sowie die Schärfung der strategischen Prioritäten vorangetrieben, um technologische Innovationen und langfristige Branchentrends systematisch zu adressieren. Im Rahmen dieser Transformation richtet das Unternehmen seinen Investitionsansatz zunehmend an einer ETF-ähnlichen Technologiestrategie aus. Ziel ist es, über Beteiligungen sowohl an innovativen Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen als auch an etablierten, wettbewerbsstarken Marktteilnehmern einen strukturierten Zugang zu zentralen Zukunftsbranchen zu schaffen. Dazu zählen insbesondere Verteidigungssysteme, künstliche Intelligenz, Biotechnologie, Robotik und Quantencomputing. Dieses Modell soll Investoren über ein einziges Anlagevehikel einen diversifizierten Zugang zu einem breiten Spektrum technologischer Wachstumschancen ermöglichen. Der sich weiter festigende Marktausblick in diesen Sektoren untermauert die strategische Ausrichtung des Unternehmens und unterstützt den Fokus auf langfristig wachstumsstarke Technologiefelder. Marktdaten zeigen nämlich, dass der globale Markt für künstliche Intelligenz voraussichtlich von 279 Milliarden Dollar im Jahr 2024 auf 1,81 Billionen Dollar bis zum Jahr 2030 wachsen wird. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligence-ai-m arket Die Biotechnologiebranche wird voraussichtlich von 1,55 Billionen Dollar im Jahr 2023 auf 3,88 Billionen Dollar im Jahr 2030 wachsen. https://www.grandviewresear ch.com/horizon/outlook/biotechnology-market-size/global Der Robotikmarkt soll bis 2030 ebenfalls ein Volumen von über 200 Milliarden Dollar erreichen, wobei allein KI-gestützte Robotik voraussichtlich auf 124,8 Milliarden Dollar anwachsen wird. https://statzon.com/insights/global-robotics-market-growing-rapidly Darüber hinaus wird prognostiziert, dass der globale Markt für Quantencomputing von etwa 4 Milliarden Dollar im Jahr 2024 auf bis zu 72 Milliarden Dollar bis 2035 ansteigt, wobei bedeutende Anwendungsmöglichkeiten insbesondere in den Bereichen Life Sciences, Chemie, Finanzwesen und Mobilität erwartet werden. http s://www.mckinsey.com/capabilities/tech-and-ai/our-insights/the-year-of-quantum-f rom-concept-to-reality-in-2025 Die langfristigen Wachstumsprognosen unterstreichen das erhebliche Potenzial dieser Branchen und stützen die strategische Ausrichtung des Unternehmens, sich mit dem klaren Ziel nachhaltiger Wertschöpfung in allen fünf Sektoren gezielt zu positionieren. Kristian Thorlund, CEO von FutureGen Industries Corp., erklärte: "Unsere Ausrichtung auf gezielte Investitionen in diese wachstumsstarken Technologiesektoren spiegelt unser Ziel wider, ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das für langfristiges Wachstum in strukturellen Technologiebereichen mit starkem Rückenwind positioniert ist. Wir beabsichtigen, unseren Aktionären über eine einzige Investitionsplattform einen diversifizierten Zugang zu innovationsgetriebenen und fortschrittlichen Technologiemärkten zu ermöglichen". Über FutureGen Industries Corp. FutureGen Industries Corp.ist ein kanadisches Risikokapital-, Investment- und Beratungsunternehmen, das danach strebt, Innovation aktiv voranzutreiben und das Wachstum für seine Aktionäre zu beschleunigen. FutureGen investiert Kapital in private und börsennotierte Unternehmen, die hervorragende Wachstumschancen bieten. Zukunftstechnologie trifft Kapitalmarkt FutureGen Industries Corp. positioniert sich als Brücke zwischen wissenschaftlicher Innovation und Kapitalmarkt. Das Investmentunternehmen investiert gezielt in DeepTech-Unternehmen der Frühphase - mit einem klaren Fokus auf Biotechnologie, Künstliche Intelligenz, Robotik, Quantentechnologie und Verteidigungstechnologie. Darüber hinaus möchte FutureGen sein Portfolio durch ETF-ähnliche Expositionen gegenüber börsennotierten Technologieführern ergänzen, um einen ausgewogenen Zugang zu disruptiven Technologien zu schaffen. Oder anders formuliert: Der ETF-ähnliche Ansatz von FutureGen Industries Corp. soll ein zentraler Bestandteil der Gesamtstrategie werden - und eine clevere Brücke zwischen klassischen Frühphaseninvestitionen und liquiden, börsennotierten Beteiligungen. Der Begriff "ETF-ähnlich" bezieht sich darauf, dass FutureGen in ausgewählte börsennotierte Technologieunternehmen investieren möchte, die thematisch zur eigenen Innovationsstrategie passen - ähnlich wie ein thematischer "Exchange Traded Fund" ("ETF"). Dabei geht es aber nicht um das Abbilden eines Index oder eine rein passive Anlageform, sondern um einen gezielten, aktiv kuratierten Zugang - etwazu globalen Technologieführern. Für Anleger, die frühzeitig Zugang zu aufstrebenden Zukunftstrends suchen, dürfte FutureGen Industries Corp. (ISIN: CA36118G1072 | WKN: A41WY4) eine vielversprechende Wahl sein, um das eigene Portfolio zu diversifizieren. Die strategische Vielseitigkeit dieses Ansatzes macht FutureGen besonders attraktiv für all jene, die das Potenzial neuer Märkte frühzeitig erkannt haben. 