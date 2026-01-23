Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Deal mit Trump

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Deal mit Trump:

Das Ergebnis spricht für Friedrich Merz: Trump bekommt, was er in großen Teilen sowieso schon hat, Strafzölle sind vom Tisch, die Nato vorerst gerettet. Deutschland hat Solidarität mit Dänemark gezeigt und Präsenz auf Grönland. Viel besser hätte dieser Streit nicht laufen können./yyzz/DP/mis

