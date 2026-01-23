Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Deal mit Trump
dpa-AFX · Uhr
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Deal mit Trump:
Das Ergebnis spricht für Friedrich Merz: Trump bekommt, was er in großen Teilen sowieso schon hat, Strafzölle sind vom Tisch, die Nato vorerst gerettet. Deutschland hat Solidarität mit Dänemark gezeigt und Präsenz auf Grönland. Viel besser hätte dieser Streit nicht laufen können./yyzz/DP/mis
Das könnte dich auch interessieren
WeltwirtschaftsforumTechnischer Zwischenfall verzögert Trumps Reise in die Schweiz21. Jan. · dpa-AFX
Entspannung für die Märkte?Starmer: Mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredet19. Jan. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungVom Pilotprojekt zur Plattform: Red Cat gegen Ondas im Realitätscheckgestern, 15:56 Uhr · onvista
Kapitalmarktexperte im Interview„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“20. Jan. · onvista