Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Grüne/Mercosur
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Grüne/Mercosur:
Landes- und Bundesgrüne sind jetzt gemeinsam "unglücklich". Offenbar wurde man in der Partei von Vorgehen der europäischen Gesandten überrascht. Bespricht man in den zahllosen internen Konferenzen und Besprechungen nur unwichtige Themen? (...) Aber offenbar hat man in dieser Partei den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt./yyzz/DP/mis
