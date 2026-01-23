Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Trump/Davos

LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Trump/Davos:

Wirtschaftlich sind wir ein Konkurrent der Vereinigten Staaten, aber sicherheitspolitisch immer noch ein Trittbrettfahrer. Für unsere moralische Sicht auf die Weltpolitik wollen wir keinen Preis bezahlen. Trump zeigt sein unangenehmes Gesicht, aber damit hält er uns den Spiegel vor. Einfach wegsehen macht das Bild nicht schöner. (.) Trumps Immobilien-Rhetorik zieht die Sache zwar ins Lächerliche und die militärische Drohung scheint vorerst vom Tisch - aber echte Sicherheit bieten in dieser Welt nicht die Paragrafen des Völkerrechts. Und irgendwer bezahlt den Preis./yyzz/DP/mis