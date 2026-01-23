Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Davos

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Davos:

In dem Moment, wo ein starkes und geeintes Europa dringend gebraucht wird, rennen seine Institutionen immer wieder gegen die Wand, mitunter sogar mit Anlauf. Nicht zuletzt deshalb hat Wolodymyr Selenskyj den Europäern in Davos deutlich die Leviten gelesen: "Eine neue Weltordnung entsteht nicht durch Worte, eine neue Weltordnung braucht Taten", sagte der ukrainische Präsident. Es wird höchste Zeit, dass diese Botschaft endlich auch in Brüssel ankommt./yyzz/DP/mis