Produktionsengpässe trüben Intels Ausblick

Frankfurt, 22. Jan (Reuters) - Wegen Lieferengpässen bei Rohstoffen kann Intel die wachsende Nachfrage nach Server-Prozessoren nicht bedienen.

Daher blieb der Ausblick des Chipkonzerns am Donnerstag hinter den Markterwartungen zurück. "Unsere Vorräte werden im ersten Quartal auf ihren niedrigsten Stand fallen, bevor sie sich wieder erholen", ⁠prognostizierte Intel-Finanzchef David Zinsner. Die ‍Aktien des kriselnden Konzerns fielen daraufhin im nachbörslichen Geschäft der Wall Street um sieben Prozent.

Für das laufende Quartal stellte Zinsner einen Umsatz zwischen 11,7 und 12,7 Milliarden Dollar sowie ein bereinigtes Ergebnis an der Gewinnschwelle ‌in Aussicht. Analysten hatten mit 12,51 Milliarden Dollar beziehungsweise einem Gewinn von 0,05 Dollar je Aktie gerechnet. "Die Nachfrage bleibt dank des Siegeszugs Künstlicher Intelligenz (KI) stark", betonte Zinsner. Einige ‍Cloud-Anbieter seien vom KI-Boom auf dem falschen Fuß erwischt worden. Sie müssten sich daher beeilen, veraltete Chips zu ersetzen. Durch den weltweiten Bauboom bei Rechenzentren steigt nicht nur die Nachfrage nach KI-Spezialprozessoren, sondern auch nach klassischen Serverchips. Diese werden unter anderem für das Netzwerk-Management der Großrechenanlagen benötigt.

STEIGENDE PREISE UND NEUE PRODUKTE

Die längerfristigen Aussichten seien für Intel so gut wie lange nicht, sagte Analyst Ryuta Makino vom Vermögensverwalter Gabelli. "Ich denke, dass es 2026 zu einer mindestens zweistelligen prozentualen Preiserhöhung für Server-Prozessoren kommen ‍wird." Ein weiterer Hoffnungsträger ist die neue Generation von PC-Prozessoren ("Panther Lake"). Sie werden ⁠mithilfe der hochmodernen Fertigungstechnik "18A" produziert. Dies soll höhere Rechengeschwindigkeit und bessere Energieeffizienz ermöglichen. Intel will mit "18A" den technologischen Rückstand zum weltgrößten Auftragsfertiger TSMC verringern. Allerdings sind die Ausschussquoten bei "18A" bislang deutlich höher als üblich. Intel bekommt diese Probleme nach eigenen Angaben langsam in den ‍Griff.

Angebotsengpässe bei Speicherchips könnten dem Konzern im PC-Geschäft jedoch einen Strich durch die Rechnung machen, warnten die Analysten der Bank UBS. Die Preise für diese Komponenten stiegen ebenfalls kräftig. Dies verteuerte ⁠Laptops und Desktop-Rechner, da Speicher 25 bis 30 Prozent der Gesamtkosten dieser Geräte ausmachten. Daher müsse 2026 mit einem Rückgang des PC-Absatzes um vier Prozent gerechnet werden.

Aktuell übersteigt der Bedarf an Speicherchips das Angebot bei Weitem. Einige Anbieter konzentrieren sich zudem auf die Produktion margenstarker Hochleistungsspeicher für KI. Dies schmälert die Fertigungskapazitäten für klassische Halbleiter.

ROBUSTE ‍ZAHLEN ZUM JAHRESABSCHLUSS - HARTE SANIERUNG

Im abgelaufenen Vierteljahr gingen die Konzernerlöse ‌zwar um vier Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar zurück, teilte Intel am Donnerstag weiter mit. Der Überschuss stieg dagegen um 15 Prozent und übertraf mit 0,15 Dollar je Aktie die Analystenprognosen um fast das Doppelte. Sein Sanierungskurs trage erste Früchte, sagte Konzernchef Lip-Bu Tan. Er hatte im Sommer den Abbau von knapp einem Viertel der bis dahin etwa 100.000 Stellen angekündigt. Seinen Sparplänen fiel auch das geplante Chipwerk in Magdeburg zum Opfer.

Eine Serie von Fehlentscheidungen hatte das frühere US-Vorzeigeunternehmen Intel in Schieflage gebracht. So verschlief es den KI-Trend und kann dem Weltmarktführer Nvidia in diesem Bereich keine Konkurrenz machen. Dieser stieg vor einigen Monaten für fünf Milliarden Dollar bei Intel ein. Der Technologie-Investor Softbank beteiligte sich mit zwei Milliarden Dollar. Weitere zehn Prozent hält ⁠die US-Regierung. Sie erhielt die Anteile als Gegenleistung für staatliche Hilfen.

