Eurozone: Unternehmensstimmung stagniert

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich zu Beginn des Jahres nicht verändert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex verharrte im Januar auf 51,5 Punkten, wie S&P am Freitag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf 51,9 Punkte erwartet.

Der Stimmungsindikator bleibt weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeutet. Der Gesamtindikator lag bereits im gesamten Jahr 2025 über der Wachstumsschwelle.

In den einzelnen Bereichen der Wirtschaft zeigte sich zu Jahresbeginn eine unterschiedliche Entwicklung. Während sich die Stimmung in den Industriebetrieben verbesserte, hat sie sich im Bereich Dienstleistungen überraschend eingetrübt. Der Indikator für die Industriebetriebe liegt nach dem Zuwachs nur noch knapp unter der Expansionsschwelle.

"Das ist weiterhin eine nur sehr schwache Erholung", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Für die kommenden Monate zeichne sich eine Fortsetzung des bisherigen Trends ab.

In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone, verbesserte sich allerdings die Stimmung sowohl im Dienstleistungssektor als auch in der Industrie.

"Trotz aller geopolitischer Turbulenzen bleiben Konjunkturhoffnungen bestehen", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. In Deutschland hätten sich die Auftragsbücher in der Industrie zuletzt merklich gefüllt. "Eine bessere Industriekonjunktur in der größten Volkswirtschaft des Währungsraumes hätte eine positive Wirkung für den gesamten Währungsraum", sagte Gitzel.

In Frankreich zeigte sich hingegen ein gemischtes Bild. Hier hat sich die Stimmung im Bereich Dienstleistungen überraschend und deutlich verschlechtert. Der Indikator fiel zudem unter die Expansionsschwelle. Der Stimmungsindikator für die Industriebetriebe konnte hingegen überraschend zulegen.

Die Entwicklung im Überblick:

Region/Index Januar Prognose Vormonat EURORAUM Gesamt 51,5 51,9 51,5 Industrie 49,4 49,2 48,8 Dienste 51,9 52,6 52,4 DEUTSCHLAND Industrie 48,7 47,8 47,0 Dienste 53,3 52,5 52,7 FRANKREICH Industrie 51,0 50,5 50,7 Dienste 47,9 50,3 50,1

(Angaben in Punkten)

