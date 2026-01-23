SFS erzielt solides organisches Wachstum im Jahr 2025

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis
SFS erzielt solides organisches Wachstum im Jahr 2025

23.01.2026 / 06:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Geschäftsjahr 2025 realisierte die SFS Group in einem anspruchsvollen Umfeld einen Umsatz von CHF 3’056.6 Mio. und ein organisches Wachstum von 2.9%. Dieses solide Resultat ist auf die breite Aufstellung über verschiedene Endmärkte und Regionen sowie die hohe Wettbewerbsfähigkeit zurückzuführen. Währungseffekte von –2.9% reduzierten das Umsatzwachstum abermals deutlich. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Umsatz insgesamt um 0.6%.

Medien & Newsroom

Freundliche Grüsse

Benjamin Sieber
Valentina Dönz

Corporate Communications

SFS Group AG
Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg
T +41 71 727 62 48
corporate.communications@sfs.com
sfs.com

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SFS Group Schweiz AG
Rosenbergsaustrasse 8
9435 Heerbrugg
Schweiz
Telefon:+41717275151
E-Mail:corporate.communications@sfs.com
Internet:www.sfs.com
ISIN:CH0239229302
Valorennummer:23922930
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2264872
Ende der MitteilungEQS News-Service

2264872 23.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SFS Group

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel