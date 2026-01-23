Silberpreis steigt erstmals über 100 Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX) - Edelmetalle bleiben bei Investoren weiter stark gefragt: Der Preis für eine Feinunze Silber (etwa 31,1 Gramm) stieg am Freitag erstmals über 100 US-Dollar. An der Metallbörse in London wurde das Edelmetall bei 100,29 Dollar gehandelt und damit mehr als drei Prozent höher als am Vortag. In den ersten Wochen des Jahres ist das Edelmetall damit um fast 40 Prozent teurer geworden.

Silber war zuletzt auch stärker gefragt als Gold. Der Preis für Silber war 2025 um fast 150 Prozent nach oben geklettert und damit deutlich stärker als der Goldpreis. Auch 2026 sorgten politische Spannungen für die Kursgewinne bei Edelmetallen. So führten Experten die Gewinne in den ersten Handelswochen des Jahres vor allem auf die Lage im Iran und die zeitweisen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen einige europäische Staaten im Zusammenhang mit Grönland zurück.

Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sichere Häfen in Zeiten politischer Unsicherheiten. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für zahlreiche Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird./jkr/jsl/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
Silberpreis

Das könnte dich auch interessieren

Silber 100 Dollar
Edelmetall-Rekordjagd: Gold nähert sich 5.000-Dollar-Markeheute, 07:38 Uhr · dpa-AFX
Edelmetall-Rekordjagd: Gold nähert sich 5.000-Dollar-Marke
Grönland-Konflikt heizt Rally an
Gold und Silber erklimmen weitere Rekorde19. Jan. · dpa-AFX
Gold und Silber erklimmen weitere Rekorde
Goldpreis-Rally geht weiter
Feinunze kostet erstmals mehr als 4.800 Dollar21. Jan. · dpa-AFX
Feinunze kostet erstmals mehr als 4.800 Dollar
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichtenheute, 14:30 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Vom Pilotprojekt zur Plattform: Red Cat gegen Ondas im Realitätscheckgestern, 15:56 Uhr · onvista
Alle Premium-News