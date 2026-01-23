TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 23. Januar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen 07:00 NLD: CSG Group, Erster Handelstag nach Börsengang in Amsterdam 09:00 DEU: BASF Analysten- und Investorenkonferenz zu Jahreszahlen 10:30 DEU: BASF Pressekonferenz zu Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 1/26 00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/25 01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 11/25 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/25 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 1/26 08:45 FRA: Geschäftsklima 1/26 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 14:00 RUS: Handelsbilanz 11/25 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: HHLA präsentiert die ersten ferngesteuerten Containerbrücken im Hamburger Hafen, Hamburg 10:30 DEU: Jahresauftakt-Pk Sparkassenverband Rheinland-Pfalz und Wiedereröffnungsfeier von Schloss Waldthausen, Budenheim DEU/ITA: Deutsch-italienische Regierungskonsultationen + 11.30 Begrüßung Meloni und Merz + ca. 14.30 Pk CHE: Abschluss der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos

