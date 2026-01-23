TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Januar 2026

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 26. Januar 2026

 
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen
07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen
22:30 USA: Nucor, Q4-Zahlen

USA: Steel Dynamics, Q4-Zahlen
 
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 11/25 (endgültig)
07:00 FIN: Erzeugerpreise 12/25
10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/25
10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 1/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/25 (vorläufig)
14:30 USA: CFNA-Index 12/25
15:00 BEL: Geschäftsklima 1/26

SONSTIGE TERMINE
DEU: Gipfeltreffen der Nordsee-Anrainerstaaten, Hamburg

10:00 DEU: Jahresauftakt-Pk ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie, Frankfurt/M.

14:00 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg

HINWEIS
AUT: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Das könnte dich auch interessieren

TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Januar 2026gestern, 17:35 Uhr · dpa-AFX
TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Januar 2026gestern, 06:05 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichtenheute, 14:30 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Vom Pilotprojekt zur Plattform: Red Cat gegen Ondas im Realitätscheckgestern, 15:56 Uhr · onvista
Alle Premium-News