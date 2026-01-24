'Fatales Zeichen': Warum SAP-Chef Klein vor der AfD warnt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WALLDORF (dpa-AFX) - Der SAP-Chef Christian Klein hat sich gegen die AfD-Politik positioniert und vor negativen Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland gewarnt. "Mit der Politik der AfD, würden Sie sich da willkommen fühlen? Absolut nein", sagte Klein im Podcast "Berlin Playbook" des Nachrichtenmagazins "Politico" mit Blick auf ausländische Fachkräfte.

Der Vorstandsvorsitzende des Softwarekonzerns mit Sitz im baden-württembergischen Walldorf betonte, sein Unternehmen sei auf die Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen - etwa aus Indien, den USA oder Skandinavien. "Wir brauchen schon auch kontrollierte Immigration." Die AfD-Positionen in der Migrationspolitik seien aus seiner Sicht ein Hindernis: "Das wäre einfach ein fatales Zeichen", sagte Klein.

Das müssen die Parteien laut Klein jetzt tun

Zugleich äußerte er Frust über politische Defizite: "Ich bin auch frustriert über die Regulierung und über den Mangel an Digitalisierung", so der Chef von Europas größtem Softwarehersteller. Die AfD liefere darauf keine überzeugenden Antworten. "Was sind denn die Lösungen? Dann finde ich, dann wird es relativ dünn."

Klein rief die etablierten Parteien auf, parteipolitische Grenzen zu überwinden und sich auf gemeinsame Ziele zu konzentrieren. "Es ist jetzt einfach mal an der Zeit, vielleicht auch manchmal das Parteibuch ein bisschen zu vergessen und einfach zu sagen, okay, was ist denn jetzt das Wichtige für Deutschland", sagte er. Entscheidend für Deutschlands Zukunft seien Wirtschaftswachstum und Europa./bak/DP/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SAP

Das könnte dich auch interessieren

Analyst: Stimmung am Boden
Markterholung geht an SAP vorbei22. Jan. · dpa-AFX
Markterholung geht an SAP vorbei
Rossmann plant Online-Apotheke
Redcare-Aktie kommt wieder unter Druck - neue Wettbewerbergestern, 12:34 Uhr · dpa-AFX
Das Logo der Online-Apotheke Redcare auf einem Smartphone.
Weltraum-Wettlauf
Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz22. Jan. · dpa-AFX
Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz
Sanierungskurs
Intel: Kapazitäts-Engpässe bremsen Wachstumgestern, 06:50 Uhr · dpa-AFX
Intel: Kapazitäts-Engpässe bremsen Wachstum
Videoanalyse 20.01.2026
Microsoft: Die Aktie hat gute Chancen auf eine Trendwende20. Jan. · onvista
Microsoft: Die Aktie hat gute Chancen auf eine Trendwende
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichtengestern, 14:30 Uhr · onvista
Alle Premium-News