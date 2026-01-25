Behörden melden Raketenangriff auf russische Grenzregion

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BELGOROD (dpa-AFX) - Die westrussische Großstadt Belgorod nahe der Grenze zur Ukraine ist nach Behördenangaben von einem schweren Raketenangriff getroffen worden. "Unseren Informationen nach war es der massivste Raketenbeschuss Belgorods (seit Kriegsbeginn)", schrieb der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, bei Telegram. Demnach wurden Energieanlagen getroffen. Tote und Verletzte habe es ersten Informationen nach aber nicht gegeben, fügte er hinzu.

Russland beschießt seit Kriegsbeginn systematisch die Infrastruktur der benachbarten Ukraine. Das Energienetz dort ist inzwischen so geschwächt, dass vielerorts die Menschen täglich stundenlang ohne Strom und Heizung auskommen müssen. Aber auch die Russen selbst spüren zunehmend die Folgen des Kriegs. Belgorod ist in Russland eine der am stärksten betroffenen Regionen. Wegen ukrainischer Angriffe ist dort ebenfalls die Stromversorgung eingeschränkt./bal/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Wegen China
Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllengestern, 17:56 Uhr · dpa-AFX
Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen
Digitalabgabe
Schweitzer will Tech-Riesen stärker zur Kasse bittengestern, 11:29 Uhr · dpa-AFX
Schweitzer will Tech-Riesen stärker zur Kasse bitten
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitzeheute, 08:43 Uhr · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News