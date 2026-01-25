Schlotterbeck über Zukunft: Werde mir eine Deadline setzen

BERLIN (dpa-AFX) - Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck will sich bei seiner Entscheidung über eine Zukunft bei Borussia Dortmund selbst einen Zeitrahmen festlegen. "Ich denke schon, dass ich mir irgendwann eine Deadline setze", sagte der 26-Jährige nach dem 3:0 der Dortmunder bei Union Berlin. "Ich bin Bauchmensch. Ich werde irgendwann eine Entscheidung treffen, aber ich sage euch nicht, wann die Deadline ist."

Gemeinsam mit seinem Vater und Bruder Keven, der ebenfalls Profi ist, werde er irgendwann eine Grundsatzentscheidung treffen. Vor dem Sommer, wie er bei Sky ergänzte.

Schlotterbeck hat in Dortmund noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Der BVB will mit dem Nationalspieler unbedingt verlängern, bislang gibt es aber noch keine Einigung. Schlotterbeck wird unter anderem auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht, der aber auch mit Dayot Upamecano verlängern will.

BVB-Geschäftsführer Lars Ricken sagte über eine mögliche Verlängerung von Schlotterbeck: "In Zeiten, wo immer mehr Spieler immer schneller auch wechseln, wäre es natürlich ein überragendes Zeichen." Das Gesicht eines Vereins zu werden, schafften nicht so viele Innenverteidiger. "Hier beim BVB hatten wir Mats Hummels und Jürgen Kohler. Und dementsprechend wünschen wir uns natürlich und hoffen wir, dass er bei uns bleibt." Trainer Niko Kovac sagte bei Sky, er habe ein positives Gefühl.