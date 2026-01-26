AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero auf Hoch seit September - JPMorgan betont Chance

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben am Montag mit rund 6 Prozent Kursplus das höchste Niveau seit September erreicht. In seiner Analyse der europäischen Internetbranche trennte der JPMorgan-Experte Marcus Diebel hinsichtlich des Themas Künstliche Intelligenz (KI) die Spreu vom Weizen. Und die Papiere des Essenslieferanten gehören weiter zu seinen Favoriten.

Dabei seien mögliche Transaktionen (M&A) der entscheidende Kurstreiber für Delivery Hero, so Diebel. So dürfte sich die Beteiligungsgesellschaft Prosus mit dem Kauf von Just Eat nicht zufriedengeben. Die Wettbewerbshüter hätten zwar verlangt, dass Prosus den Anteil an Delivery Hero bis August 2026 deutlich senkt. Prosus werde jedoch nach Wegen suchen, um langfristig vom Erfolg von Delivery Hero in Europa und Lateinamerika zu profitieren.

Diebel erinnerte zudem an den gemeinsamen Brief von Management und Aufsichtsrat, der im Dezember an die Anleger ging. Darin hatte man Maßnahmen zur Steigerung des Börsenwertes angekündigt, insbesondere die Prüfung weiterer Verkäufe von Unternehmensteilen. Delivery Hero sei neben Prosus auch für andere strategische Käufer enorm interessant, so der JPMorgan-Experte./ag/jha/

