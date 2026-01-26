AKTIE IM FOKUS: Erholungsrally bei Nemetschek nach Kehrtwende von JPMorgan

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung der Aktien von Nemetschek dürfte am Montag deutlich Fahrt aufnehmen. Auf der Handelsplattform Tradegate lagen die Papiere des Bausoftwarespezialisten mit 83,90 Euro um fast 8 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Freitag.

Auslöser ist die Kehrtwende des JPMorgan-Analysten Joseph George. Er gab nicht nur seine skeptische Einschätzung auf, sondern setzte die Nemetschek-Aktie gleich auf die Empfehlungsliste der Investmentbank. Auf der "Analyst Focus List" stehen sie nun neben SAP als einer der europäischen Software-Favoriten. Mit seinem Kursziel von 110 Euro signalisiert er eine mögliche Rückkehr auf das Niveau von Oktober. Am Mittwoch hatten Nemetschek-Papiere mit 72,80 Euro noch einen Tiefpunkt seit November 2023 erreicht.

Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sieht George für Nemetschek eher als Chance denn Bedrohung. In den Kernmarken wie Bluebeam dürfte man KI gut monetarisieren./ag/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nemetschek
JP Morgan
SAP

Das könnte dich auch interessieren

Analyst: Stimmung am Boden
Markterholung geht an SAP vorbei22. Jan. · dpa-AFX
Markterholung geht an SAP vorbei
Online-Autohändler
Analystenkommentar treibt Auto1-Aktie an MDax-Spitze23. Jan. · dpa-AFX
Analystenkommentar treibt Auto1-Aktie an MDax-Spitze
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktorgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitzegestern, 08:43 Uhr · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News