AKTIE IM FOKUS: Puma machen Kurseinbruch wett - Übernahmefantasie hält sich

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Puma haben die Verluste vom Freitag zu Wochenbeginn mit gut 15 Prozent Kursplus größtenteils wettgemacht. Zuletzt schwankten die Aktien der Herzogenauracher zwischen Übernahmefantasie und Ernüchterung.

Ernüchterung hatte es am Freitag durch einen Bericht gegeben, wonach die Gespräche der französischen Milliardärsfamilie Pinault mit dem chinesischen Konzern Anta Sports beendet seien. Die Pinault-Familie hält knapp 30 Prozent der Puma-Anteile.

Mitte Januar waren Puma-Papiere nach einem Bericht über das Interesse von Anta Sports an dem Pinault-Anteil mit 24,91 Euro noch auf das höchste Niveau seit Mai 2025 geklettert. Nach dem Rutsch auf 18,28 Euro kosten sie nun wieder 21,39 Euro.

Die Spekulationen halten sich hartnäckig: Schon seit Ende vergangenen Jahres gilt Anta, dem bereits die Sportartikelmarke Fila und der Outdoor-Spezialist Jack Wolfskin gehören, als Interessent an Puma./ag/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Puma

Das könnte dich auch interessieren

Lebensmittelriesen
Probleme mit Babynahrung belasten Danone und Nestle erneutheute, 11:38 Uhr · dpa-AFX
Probleme mit Babynahrung belasten Danone und Nestle erneut
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktorgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitzegestern, 08:43 Uhr · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News