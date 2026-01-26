ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Apple auf 315 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 305 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die schwach gelaufene Aktie dürfte von den anstehenden Quartalszahlen profitieren, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Der iPhone-Umsatz sollte die Konsensschätzung übertreffen. Obendrein rechne er mit einem begrenzten Margendruck sowie geringeren Investitionen als bislang von dem Technologiekonzern geplant./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:40 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 05:00 / EST

