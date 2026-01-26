ANALYSE-FLASH: RBC senkt Hugo Boss auf 'Sector Perform' - Ziel 38 Euro

dpa-AFX · Uhr
Luxusgüter
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 40 auf 38 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. 2026 werde ein Jahr der Neuaufstellung, schrieb Manjari Dhar in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Metzinger hätten mit ihrer "CLAIM 5 Touchdown"-Strategie gute Schritte zur Steigerung ihrer Markenstärke unternommen. Im neuen Jahr gehe es aber nun auf eine neue Umsatz- und Kostenbasis. Dhar rechnet mit einem Umsatzrückgang von etwa 7 Prozent. Wieder anziehende Dynamik sieht erst 2027./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:45 / EST

Hugo Boss

