ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Rational auf 'Buy' und Ziel auf 785 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Rational vor den Anfang Februar erwarteten vorläufigen Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 715 auf 785 Euro angehoben. Er erwarte, dass der Großküchenausstatter ein moderates Umsatzwachstum ausweisen werde, während das operative Ergebnis (Ebit) im Vergleich zum vierten Quartal 2024 wohl stabil geblieben sei, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Und auch wenn das Schlussviertel 2025 durch die US-Dollar-Abwertung und Zölle negativ beeinflusst worden sein dürfte, sollten die Jahresziele erreicht werden und den Erwartungen der Kapitalmärkte entsprechen. Da die Bewertung der Aktie dennoch auf einem Zehnjahrestief angekommen sei, habe er das Papier hochgestuft./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

