APA ots news: Unternehmensansiedlung als Schlüssel zum Erfolg: Österreichs Dienstleister im Ausland

Neues Statistikangebot von OeNB und Statistik Austria zum  
internationalen Dienstleistungshandel (Modes of Supply) 

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und Statistik  
Austria 
präsentieren erstmals detaillierte Daten zu den Modes of Supply . Wie 
Dienstleistungen an Konsument:innen im Ausland erbracht werden, ist 
wirtschaftspolitisch relevant. OeNB-Vize-Gouverneurin Edeltraud 
Stiftinger unterstreicht: "Mit unserem neuen Statistikangebot steht 
österreichischen Unternehmen und Wirtschaftsvertreter:innen eine 
wichtige Informationsquelle über Handelsentwicklungen zur Verfügung, 
die für den internationalen Dienstleistungshandel mit 
unterschiedlichen Marktzugangsbestimmungen und Handelsbeschränkungen 
von zentraler Bedeutung ist." 

Dienstleistungen können in unterschiedlicher Weise an das Ausland 
erbracht werden. Das Allgemeine Übereinkommen über den Handel mit 
Dienstleistungen (General Agreement on Trade in Services - GATS) 
unterscheidet dabei vier Arten (Modes of Supply): 

- 

Mode 1: grenzüberschreitend 

- 

Mode 2: im Land der Produzent:innen 

- 

Mode 3: durch Unternehmensansiedlung im Ausland 

- 

Mode 4: im Land der Konsument:innen 

Regina Fuchs, Direktorin der OeNB-Hauptabteilung Statistik, 
erläutert: "Die wichtigste Erbringungsart für österreichische 
Unternehmen stellt mit einem Anteil von 50 % und einem Volumen von 
95,3 Mrd EUR die Unternehmensansiedlung im Ausland (Mode 3) dar. Auf 
diesem Weg werden sowohl innerhalb als auch außerhalb des EU- 
Binnenmarkts ausländische Kund:innen überwiegend erreicht. Das gilt 
vorrangig für Bauleistungen, persönliche Dienstleistungen und das 
Versicherungs- und Finanzwesen." 

Die Versorgung ausländischer Kund:innen innerhalb Österreichs ( 
Mode 2) ist vor allem durch den Tourismus relevant. Dass ein 
Unternehmen Mitarbeiter:innen ins Ausland entsendet (Mode 4), ist 
bislang von untergeordneter Bedeutung. Der grenzüberschreitende 
Handel (Mode 1), bei dem weder Anbieter:in noch Konsument:in ins 
jeweilige Land der Handelspartner:in reisen müssen, wird durch die 
zunehmenden Möglichkeiten, Dienstleistungen digital auszutauschen, 
unterstützt. Im österreichischen Export ist der Mode 1, nach der 
Unternehmensansiedlung im Ausland, mit 61 Mrd EUR die zweit 
wichtigste Versorgungsart. 

Insgesamt erwirtschaftete Österreich 2023 - dem ersten Jahr, für 
das Informationen für alle vier Modes vorliegen - per Saldo 5,4 Mrd 
EUR aus dem internationalen Dienstleistungshandel. Vor allem das 
Bauwesen, der Bankensektor und der Tourismus haben dazu beigetragen. 
Getrennt nach Regionen stammt der Leistungsüberschuss aus der EU, 
während ein Defizit gegenüber Drittstaaten besteht. Im Mode 1 
verzeichnet Österreich mit -9,5 Mrd EUR bislang ein Defizit, das aber 
durch die übrigen Versorgungsarten - vor allem die unternehmerische 
Präsenz - kompensiert wird. 

Daten und Analysen sind auf den Websites von OeNB und Statistik 
Austria unter folgenden Links zu finden: 

Datenangebot der OeNB: 
https://www.oenb.at/Statistik/Standardisierte- 
Tabellen/auszenwirtschaft/dienstleistungen.html 

OeNB-Report 2026/1: Wie erbringt Österreichs Wirtschaft 
Dienstleistungen an das Ausland? 

Datenangebot der Statistik Austria: 
https://www.statistik.at/statistiken/internationaler- 
handel/internationaler-dienstleistungsverkehr/itss-nach- 
erbringungsarten-mos 

