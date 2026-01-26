Gewerbeimmobilien-Spezialist
Aroundtown beschließt Aktienrückkauf für bis zu 250 Millionen Euro
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown will im laufenden Jahr eigene Aktien in Höhe von bis zu 250 Millionen Euro zurückkaufen. Das Aktienrückkaufprogramm werde am 26. Januar starten und solle in diesem Jahr ausgeführt werden, teilte der MDax -Konzern am Montag mit. Aroundtown habe sich 2025 stark entwickelt. Dazu zählten ein robustes operatives Geschäft, eine verbesserte Finanzstabilität, niedrigere marginale Finanzierungskosten sowie erfolgreiche Veräußerungen. Der aktuelle Aktienkurs spiegele diese Entwicklung aber nicht angemessen wider. Deshalb habe das Unternehmen beschlossen, Verkaufserlöse für den Rückkauf von eigenen Aktien zu verwenden, um von dieser Diskrepanz zu profitieren./mne/men
