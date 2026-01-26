Gewerbeimmobilien-Spezialist

Aroundtown beschließt Aktienrückkauf für bis zu 250 Millionen Euro

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown will im laufenden Jahr eigene Aktien in Höhe von bis zu 250 Millionen Euro zurückkaufen. Das Aktienrückkaufprogramm werde am 26. Januar starten und solle in diesem Jahr ausgeführt werden, teilte der MDax -Konzern am Montag mit. Aroundtown habe sich 2025 stark entwickelt. Dazu zählten ein robustes operatives Geschäft, eine verbesserte Finanzstabilität, niedrigere marginale Finanzierungskosten sowie erfolgreiche Veräußerungen. Der aktuelle Aktienkurs spiegele diese Entwicklung aber nicht angemessen wider. Deshalb habe das Unternehmen beschlossen, Verkaufserlöse für den Rückkauf von eigenen Aktien zu verwenden, um von dieser Diskrepanz zu profitieren./mne/men

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Aroundtown
M
MDAX

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 23.01.2026
Dax beendet Woche mit kleinem Plus - Silber knackt 100-Dollar-Marke23. Jan. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Börse am Morgen 23.01.2026
Dax startet ohne größere Impulse - Siemens Energy gefragt23. Jan. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Analyst: Stimmung am Boden
Markterholung geht an SAP vorbei22. Jan. · dpa-AFX
Markterholung geht an SAP vorbei
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktorgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitzegestern, 08:43 Uhr · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News