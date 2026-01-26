Bahn will Fernverkehr Richtung Ostsee wieder aufnehmen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will nach den Behinderungen durch Schnee und Eis am Dienstag wieder Fernverkehrszüge in Richtung Ostsee fahren lassen. Mit Betriebsbeginn am Morgen sollten die Verbindungen wieder aufgenommen werden, teilte das Unternehmen mit. Am Montag fuhr demnach kein Fernverkehr auf den Strecken Berlin-Stralsund und Berlin-Rostock.

Laut Bahn-Angaben vom Abend hat sich die Lage im Norden weiter entspannt. Es könne jedoch weiter zu Zugausfällen und Verspätungen kommen. Hunderte Beschäftigte der Bahn seien im Dauereinsatz, um Weichen von Schnee und Eis zu befreien.

Verspätungen und Ausfälle gab es am Abend bei ICE- und Intercity-Zügen im Rhein-Main-Gebiet sowie im Raum Hannover. Das Wintertief "Leonie" sorgte am Montag vor allem auf Straßen und Schienen für Behinderungen./cht/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Weltraum-Wettlauf
Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz22. Jan. · dpa-AFX
Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz
Aktien New York Ausblick
Wall Street wird zum Wochenausklang etwas schwächer erwartet23. Jan. · dpa-AFX
Wall Street wird zum Wochenausklang etwas schwächer erwartet
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktorgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitzegestern, 08:43 Uhr · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News