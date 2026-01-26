Betreiber: Stromnetze müssen besser geschützt werden

Düsseldorf, 26. Jan (Reuters) - Nach dem tagelangen Stromausfall in Berlin haben Netzbetreiber einen besseren Schutz der Infrastruktur ⁠gefordert.

"Wir befinden ‍uns einer neuen Welt, in der Sicherheit sehr wichtig ist", sagte am Montag ‌der Chef des belgischen Unternehmens Elia Group, Bernard Gustin, auf einer ‍Branchen-Veranstaltung in Hamburg. Anlagen der Infrastruktur, insbesondere Off-Shore-Netze, seien verletzlich. "Wir müssen Hand in Hand mit den nationalen Verteidigungs-Systemen arbeiten", fügte er hinzu. Mehr Schutz bedeute aber auch mehr Kosten. ‍Für diese könne der Steuerzahler ⁠aufkommen. Klar sei aber auch, dass es keinen alles umfassenden Schutz gebe. Die Netzbetreiber konzentrierten sich darauf, ‍im Fall einer Störung diese möglichst schnell zu beseitigen. Elia ist der ⁠Mutterkonzern des deutschen Netzbetreibers 50Hertz.

In Berlin mussten Anfang Januar mehrere tausend Haushalte tagelang ohne Strom auskommen. Eine linksextreme Gruppe hatte ‍erklärt, sie habe ‌einen Anschlag auf die Stromversorgung verübt. Der Chef der Deutschland-Tochter des niederländischen Netzbetreibers Tennet, Tim Meyerjürgens, sprach sich bei dem Treffen in Hamburg dafür aus, strenger bei der Veröffentlichung von Details der Stromerzeugung zu sein, damit Täter nicht so leichtes Spiel hätten.

