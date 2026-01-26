Bitkom-Umfrage: Kontrolle über Schlüsselunternehmen soll in Europa bleiben

Berlin, 26. Jan (Reuters) - Die Mehrzahl der Deutschen ist gegen eine Übernahme von Spitzen-Unternehmen der deutschen ⁠Wirtschaft durch außereuropäische ‍Investoren.

Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Branchenverbands Bitkom hervor. ‌Dabei gibt es aber große Unterschiede, was die einzelnen Herkunftsländer betrifft. ‍84 Prozent der Befragten sprechen sich etwa für ein Verbot der Bundesregierung bei Übernahmen aus Russland aus, 74 Prozent bei solchen aus China. Danach folgen mit deutlichem Abstand ‍die Golfstaaten wie Saudi-Arabien oder ⁠die Vereinigten Arabischen Emirate (59 Prozent), Indien (42 Prozent), USA (33 Prozent) und Japan (19 Prozent). Laut Bitkom werden ‍zu den Schlüsselunternehmen solche gezählt, die in der Halbleiterfertigung, bei Cloud-Diensten, ⁠Software-Plattformen und Cybersicherheitslösungen tätig sind oder aber marktführende Firmen aus Industrie, Infrastruktur und Handel.

Souveränität heiße, bei Schlüsseltechnologien unabhängig zu bleiben ‍oder unabhängiger zu ‌werden, sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. "Deutschland braucht weiterhin offene Märkte und Investitionen auch von außerhalb der EU. Investitionsprüfungen müssen Risiken für Sicherheit, Resilienz und technologische Selbstbestimmung adressieren", betonte Wintergerst. Angesichts der geopolitischen Spannungen müsse Deutschland handlungsfähig bleiben.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)