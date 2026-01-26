Blatt: Trump kündigt nach tödlichen Schüssen in Minneapolis Überprüfung an

Minneapolis/Bangalore, 26. Jan (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat nach der Erschießung eines US-Bürgers durch Einwanderungsbeamte in Minneapolis eine Überprüfung des Vorfalls angekündigt.

In einem am Sonntag (Ortszeit) veröffentlichten Interview der Zeitung "Wall Street Journal" sagte Trump, seine Regierung prüfe alles und werde dann zu einem Ergebnis kommen. Zudem deutete er einen möglichen Abzug der Beamten an. "Irgendwann werden ⁠wir gehen", zitierte ihn das Blatt. "Sie ‍haben phänomenale Arbeit geleistet." Einen Zeitplan nannte er dem Bericht zufolge jedoch nicht. Eine andere Gruppe von ICE-Beamten werde wegen eines Finanzbetrugs weiter in der Stadt bleiben, sagte Trump demnach.

Hochrangige Beamte der US-Regierung verteidigen die Erschießung des US-Bürgers in Minneapolis nach wie vor. Dabei schildern ‌sie einen Hergang der Tat vom Samstag, der nicht dem entspricht, was auf Videos von dem Vorfall zu sehen ist. Damit wiederholt sich ein Vorgang, den es schon nach der Erschießung der 37-jährigen Renee Good vor ‍rund zweieinhalb Wochen durch Bundesbeamte gegeben hatte.

Gregory Bovino, Leiter der Grenzpatrouille, sagte dem Sender CNN, der US-Bürger Alex Pretti habe vor den Schüssen auf ihn versucht, eine Strafverfolgungsmaßnahme zu behindern. Er verwies zudem darauf, dass Pretti eine Waffe bei sich trug. Dafür hatte der 37-Jährige allerdings einen Waffenschein. "Die Opfer sind Grenzschutzbeamte", sagte Bovino gleichwohl. "Die Strafverfolgungsbehörden greifen niemanden an."

Auch Kristi Noem, Ministerin für Innere Sicherheit, warf Pretti vor, die Beamten angegriffen, behindert und randaliert zu haben. "Wir wissen, dass er an den Tatort kam und eine Strafverfolgungsmaßnahme behindert hat, was gegen das Bundesgesetz verstößt", sagte Noem dem Sender Fox News. "Das ist eine Straftat. Als er ‍das tat, interagierte er mit den Agenten, und als sie versuchten, ihn dazu zu bringen, sich ⁠zurückzuziehen, wurde er aggressiv und widersetzte sich ihnen."

Auf Videos vom Tatort ist Pretti indes mit einem Telefon in der Hand zu sehen - und nicht mit einer Waffe - während er versucht, anderen Demonstranten zu helfen, die von den Beamten zu Boden gedrückt wurden. Zu Beginn der Videos ist Pretti zu sehen, wie er filmt, wie ein Bundesbeamter eine ‍Frau wegstößt und eine andere Frau zu Boden schubst. Pretti stellt sich zwischen den Agenten und die Frauen und hebt dann seinen linken Arm, um sich zu schützen, als der Agent ihn mit Pfefferspray besprüht. Daraufhin ergreifen mehrere Beamte ⁠Pretti, der sich wehrt, und zwingen ihn auf Hände und Knie. Während die Beamten Pretti festhalten, ruft jemand etwas, das wie eine Warnung vor einer Waffe klingt.

Auf Videoaufnahmen ist dann zu sehen, wie einer der Beamten Pretti eine Waffe abnimmt und sich damit von der Gruppe entfernt. Augenblicke später zielt ein Beamter mit einer Handfeuerwaffe auf Prettis Rücken und gibt kurz hintereinander vier Schüsse auf ihn ab. Mehrere weitere ‍Schüsse sind zu hören, als ein weiterer Beamter auf Pretti zu schießen scheint.

Brian O'Hara, ‌der Polizeichef von Minneapolis, sagte dem Sender CBS, die Videos sprächen für sich selbst. Die Darstellung der Trump-Administration sei "zutiefst beunruhigend".

US-Präsident Trump hatte sich bereits am Samstag geäußert und dabei örtlichen Politikern vorgeworfen, Widerstand zu schüren. Der Bürgermeister und der Gouverneur stifteten mit ihrer gefährlichen Rhetorik zum Aufruhr an, hatte er erklärt.

Die Spannungen in der Stadt waren bereits hoch, nachdem ein Bundesbeamter am 7. Januar die US-Bürgerin Renee Good in einem Auto erschossen hatte. Die US-Regierung hatte dies gerechtfertigt und erklärt, die Frau habe den Beamten angefahren. Ein Video von dem Vorfall stützt diese Darstellung aber nicht.

Nach dem Tod von Pretti erließ ein Bezirksrichter eine einstweilige Verfügung, die es Bundesbeamten untersagt, Beweise im Zusammenhang mit den Schüssen zu zerstören oder zu verändern. Damit reagierte er unter anderem auf eine Klage des Generalstaatsanwalts von Minnesota. Eine vollständige Anhörung ist für Montag angesetzt.

Der Republikaner Trump hat Tausende Bundesbeamte der Einwanderungsbehörde in von Demokraten geführte Städte in den gesamten USA entsandt. ⁠Dies hat zu zahlreichen Protesten und Zwischenfällen geführt. Wiederholt hatte es Vorwürfe gegeben, Trump wolle damit Aufruhr in demokratisch geführten Bundesstaaten schüren, den es ansonsten gar nicht gegeben hätte.

(Bericht von Brad Brooks, Tim Reid, Tom Polansek, Brad Heath, Gursimran Kaur und Doina Chiacu. Geschrieben von Ralf Bode und Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‍Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)