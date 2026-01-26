Britische Regierung begrüßt massive Ausbaupläne Windkraft durch Nordsee-Staaten

Hamburg, 26. Jan (Reuters) - Die britische Regierung begrüßt die Pläne für einen massiven Ausbau der Offshore-Windkraft durch die Nordsee-Anrainerstaaten.

"Wir setzen uns für ⁠unsere nationalen Interessen ‍ein, indem wir uns für saubere Energie starkmachen. Diese kann Großbritannien aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ‌befreien und uns Energiesouveränität und -vielfalt sichern", erklärte der britische Energieminister Ed Miliband, der am Montag ‍an dem Nordseegipfel in Hamburg teilnehmen wird. Etliche europäische Regierungen wollen am Montag in Hamburg einen Pakt für saubere Energie unterzeichnen, in dem sie sich verpflichten, 100 Gigawatt (GW) Offshore-Windkraft durch groß angelegte Gemeinschaftsprojekte zu bauen. Das Abkommen, über dessen ‍Entwurf Reuters berichtete, wird von Deutschland, ⁠Frankreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Island, Irland, Luxemburg, den Niederlanden und Norwegen unterzeichnet. Die Vereinbarung folgt wenige Tage, nachdem US-Präsident Donald Trump ‍seine Kritik an grüner Energie verschärft hat.

Als erster Meilenstein sollen bis in die 2030er Jahre Projekte ⁠mit einer Leistung von bis zu 20 Gigawatt umgesetzt werden. Die Nordsee-Staaten wollen damit auf den wachsenden Druck auf die Offshore-Windindustrie reagieren. Gestiegene Finanzierungs- und Bauteilkosten sowie ‍Unsicherheiten bei der Stromnachfrage hatten ‌zuletzt in mehreren Nordsee-Staaten zu erfolglosen Auktionen für Windparks geführt. Um private Investitionen zu mobilisieren, ist die Einrichtung eines "Offshore-Finanzierungsrahmens" (OFF) geplant.

Die Nordseeanrainerstaaten hatten sich bereits 2023 auf ein übergeordnetes Ziel von 300 GW Offshore-Windkraftkapazität bis 2050 geeinigt, nachdem Russlands Einmarsch in die Ukraine die Befürchtungen über Europas Abhängigkeit von russischem Gas verstärkt hatte. Heute wird eine wachsende Abhängigkeit von LNG-Gas aus den ⁠USA diskutiert.

