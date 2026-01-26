Chinas Staatschef Xi: Indien und China sind "Freunde und Partner"

Hongkong, 26. Jan (Reuters) - Der chinesische Staatschef Xi Jinping hat Indien anlässlich dessen Nationalfeiertags als "guten Nachbarn, Freund und ⁠Partner" bezeichnet.

Die Beziehungen ‍zwischen China und Indien hätten sich im vergangenen Jahr weiter verbessert und entwickelt, sagte ‌Xi der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge am Montag. Dies sei von großer ‍Bedeutung für die Wahrung und Förderung von Frieden und Wohlstand in der Welt. Er hoffe, dass beide Seiten den Austausch und die Zusammenarbeit ausbauen und auf die Anliegen des jeweils anderen eingehen ‍würden, um gesunde und stabile ⁠Beziehungen zu fördern.

Die beiden Länder hatten im vergangenen Jahr nach einer Reihe hochrangiger bilateraler Besuche begonnen, ihre Beziehungen ‍zu verbessern. Zuvor waren die Beziehungen durch einen Zusammenstoß im Jahr 2020 erschüttert ⁠worden, bei dem 20 indische und vier chinesische Soldaten im Nahkampf starben. Danach wurde die Grenze im Himalaya von beiden Seiten stark ‍militarisiert. Seit 2025 gibt ‌es wieder Direktflüge, und beide Länder haben den Handel und die Investitionen vor dem Hintergrund der Außenpolitik von US-Präsident Donald Trump verstärkt. Die beiden atomar bewaffneten asiatischen Nachbarn teilen eine 3800 Kilometer lange Grenze, die nur unzureichend markiert und seit den 1950er-Jahren umstritten ist.

