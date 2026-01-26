DAX® - „Hammer“-Muster im Tages- und Wochenbereich
„Hammer“-Muster im Tages- und Wochenbereich
Die letzte Woche hatte es beim DAX® in sich. Schließlich kam es zur ersten nennenswerten Korrekturbewegung des Jahres, in deren Verlauf auch die Ausbruchszone bei 24.700/24.600 Punkten sowie die vorangegangene Schiebezone lehrbuchmäßig zurückgetestet wurden. Um so wichtiger waren die beiden „Hammer“-Umkehrmuster, welche die deutschen Standardwerte auf dieser Basis ausgebildet haben. Die beiden konstruktiven Kerzenmuster werden dabei durch die jüngste Aufwärtskurslücke (24.657/24.773 Punkte) untermauert. Apropos „Hammer“-Muster: Dank der jüngsten Gegenbewegung liegt auf Wochenbasis ebenfalls eine solche Trendwendeformation vor. Damit sichert der DAX® auch eine positive Wertentwicklung im bisherigen Jahresverlauf. Mit Blick auf den näher rückenden Monatsultimo und das vermeintliche „Januar-Barometer“ nicht ganz unwichtig. Die nächste Widerstandszone steckt jetzt die Abwärtskurslücke vom 19. Januar bei 25.071/25.199 Punkten ab. Interessant ist zudem die besondere Konstellation bei den amerikanischen Technologiewerten (siehe unten). Von dort könnten bald neue Impulse kommen.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
