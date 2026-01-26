Dax startet leicht schwächer in die neue Handelswoche - Verluste in Japan
Nach seiner Erholung seit Mittwochnachmittag dürfte der Dax am Montag zum Start zunächst wieder den Rückwärtsgang einlegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem regulären Xetra-Start leicht tiefer bei 24.855 Punkte. Das zwei Wochen alte Rekordhoch von gut 25.507 Punkten bleibt einstweilen fern. Stattdessen orientiert sich der Dax wieder in Richtung Vorwochentief bei fast 24.349 Punkten. Der Dax war zuletzt hin- und hergerissen von der zwischenzeitlichen Zoll-Drohung des US-Präsidenten Donald Trump gegen Europa, die dann nach einer Kehrtwende auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos plötzlich wieder vom Tisch war.
USA: Dow tiefer
Nach zweitägiger Erholung hat sich am US-Aktienmarkt am Freitag keine einheitliche Tendenz ausgebildet. Standardwerte gaben nach, im Tech-Sektor war die Stimmung etwas besser. Aus der Gruppe der Magnificent 7 legten Microsoft, Amazon und Nvidia deutlich zu. Geprägt war die turbulente Handelswoche von geopolitischen und handelspolitischen Spannungen wie dem vorerst entschärften Konflikt um Grönland und den zurückgenommenen Strafzolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen acht europäische Länder. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,58 Prozent auf 49.098,71 Punkte und auf Wochensicht damit 0,5 Prozent.
Asien: Uneinheitlich
Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Montag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Die schwächere Verfassung an den US-Aktienmärkten dämpfte auch in Asien die Kauflaune. Unsicherheit prägt weiter das Geschehen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende 1,6 Prozent ein. Der CSI-300-Index an Chinas Festlandsbörse legte hingegen leicht um 0,3 Prozent zu, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,2 Prozent nachgab.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|52.885
|- 1,60 Prozent
|Hang Seng
|26.749
|- 0,20 Prozent
|CSI 300
|4.711
|+ 0,30 Prozent
Anleihen:
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|127,71
|- 0,02 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2,90
|+ 0,01 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,22
|+ 0,04 Prozentpunkte
Devisen:
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1856
|+ 0,31 Prozent
|Dollar in Yen
|154,26
|- 1,02 Prozent
|Euro in Yen
|182,89
|- 0,82 Prozent
Rohöl:
Umstufungen von Aktien:
BERENBERG SENKT ZIEL FÜR TAG IMMOBILIEN AUF 19 (20) EUR - 'BUY'
BERENBERG SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 38 (41) EUR - 'BUY'
BERNSTEIN SENKT CARL ZEISS MEDITEC AUF MARKET-PERFORM (OP)- ZIEL 31 (50,55) EUR
JPMORGAN HEBT NEMETSCHEK AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 110 (90) EUR
JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 300 (298) EUR - 'OVERWEIGHT'
JPMORGAN SETZT FRAPORT UND GETLINK AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'
JPMORGAN SETZT NEMETSCHEK AUF 'ANALYST FOCUS LIST'
RBC SENKT HUGO BOSS AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 38 (40) EUR
Redaktion onvista/dpa-AFX
