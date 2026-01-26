Dax startet leicht schwächer in die neue Handelswoche - Verluste in Japan

Nach seiner Erholung seit Mittwochnachmittag dürfte der Dax am Montag zum Start zunächst wieder den Rückwärtsgang einlegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem regulären Xetra-Start leicht tiefer bei 24.855 Punkte. Das zwei Wochen alte Rekordhoch von gut 25.507 Punkten bleibt einstweilen fern. Stattdessen orientiert sich der Dax wieder in Richtung Vorwochentief bei fast 24.349 Punkten. Der Dax war zuletzt hin- und hergerissen von der zwischenzeitlichen Zoll-Drohung des US-Präsidenten Donald Trump gegen Europa, die dann nach einer Kehrtwende auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos plötzlich wieder vom Tisch war.

USA: Dow tiefer

Nach zweitägiger Erholung hat sich am US-Aktienmarkt am Freitag keine einheitliche Tendenz ausgebildet. Standardwerte gaben nach, im Tech-Sektor war die Stimmung etwas besser. Aus der Gruppe der Magnificent 7 legten Microsoft, Amazon und Nvidia deutlich zu. Geprägt war die turbulente Handelswoche von geopolitischen und handelspolitischen Spannungen wie dem vorerst entschärften Konflikt um Grönland und den zurückgenommenen Strafzolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen acht europäische Länder. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,58 Prozent auf 49.098,71 Punkte und auf Wochensicht damit 0,5 Prozent.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.098 - 0,58 Prozent &P 500 6.915 + 0,03 Prozent Nasdaq 23.501 + 0,28 Prozent

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Montag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Die schwächere Verfassung an den US-Aktienmärkten dämpfte auch in Asien die Kauflaune. Unsicherheit prägt weiter das Geschehen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende 1,6 Prozent ein. Der CSI-300-Index an Chinas Festlandsbörse legte hingegen leicht um 0,3 Prozent zu, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,2 Prozent nachgab.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 52.885 - 1,60 Prozent Hang Seng 26.749 - 0,20 Prozent CSI 300 4.711 + 0,30 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,71 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,90 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,22 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 66,16 USD + 0,29 USD WTI 61,30 USD + 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR TAG IMMOBILIEN AUF 19 (20) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 38 (41) EUR - 'BUY'

BERNSTEIN SENKT CARL ZEISS MEDITEC AUF MARKET-PERFORM (OP)- ZIEL 31 (50,55) EUR

JPMORGAN HEBT NEMETSCHEK AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 110 (90) EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 300 (298) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SETZT FRAPORT UND GETLINK AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

JPMORGAN SETZT NEMETSCHEK AUF 'ANALYST FOCUS LIST'

RBC SENKT HUGO BOSS AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 38 (40) EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX