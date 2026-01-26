DAX startet schwächer in die neue Handelswoche

Der deutsche Aktienmarkt startet mit Verlusten in die neue Handelswoche. Der DAX steht von Beginn an unter leichtem Druck und kann sich im frühen Handel nicht stabilisieren.

Auch an den übrigen europäischen Börsen überwiegen negative Vorzeichen. In den USA zeigen die großen Leitindizes vorbörslich ebenfalls eine schwächere Tendenz, wobei insbesondere Technologiewerte nachgeben. Aus Asien kommen keine unterstützenden Impulse, nachdem der japanische Markt mit deutlichen Abschlägen geschlossen hat. Makroökonomischer Überblick Am Vormittag steht das Ifo‑Geschäftsklima im Mittelpunkt. Die Stimmung in den deutschen Chefetagen bleibt zum Jahresbeginn verhalten und signalisiert weiterhin fehlenden Konjunkturschwung. International richtet sich der Blick bereits auf die Zinsentscheidung der US‑Notenbank Fed, die in dieser Woche ansteht. Die Märkte erwarten zwar keine unmittelbare Änderung der Leitzinsen, achten jedoch besonders auf den geldpolitischen Ausblick für die kommenden Monate. Zudem nimmt die Quartalsberichtssaison Fahrt auf.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Heidelberg Materials startet fester und setzt seine Rekordjagd fort. Anleger honorieren die anhaltend robuste Entwicklung im Infrastruktur‑ und Baustoffgeschäft. Im Vorfeld der anstehenden Berichtssaison bleibt die Erwartung, dass solide Ausblicke die aktuell hohen Markterwartungen stützen können. Airbus zeigt sich dagegen schwächer und zählt zu den Schlusslichtern im DAX. Belastend wirken Berichte über ein schwieriges operatives Umfeld sowie zunehmende Konkurrenz im Verteidigungs- und Raumfahrtgeschäft.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UN2DZR 41,94 59,639831 USD 2,2 Open End Silber Bull UN3F7S 18,82 87,041834 USD 4,95 Open End Silber Bull UN27SU 44,73 56,317852 USD 2,07 Open End Silber Bull UN3F7J 19,13 86,641411 USD 4,87 Open End Silber Bull UN2TFT 32,18 71,199523 USD 2,88 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.01.2026; 09:50 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Amazon.com Inc. Call UG4CLA 0,75 250,00 USD 11,05 18.03.2026 Starbucks Corp. Call UG4F5C 0,36 100,00 USD 10,43 19.03.2026 GE Vernova Inc. Call UG7QHT 1,1 1000,00 USD 6,99 17.06.2026 JPMorgan Chase & Co. Call UG86GR 0,66 330,00 USD 11,37 17.06.2026 Allianz SE Put UG6M38 1,01 330,00 EUR 10,42 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.01.2026; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit BioNTech SE ADR Long HD36DA 3,83 77,381708 USD 3 Open End Arm Holdings plc ADR Long UG3YTP 1,33 87,117205 USD 4 Open End Allianz SE Long UG4YPJ 1,84 339,813013 EUR 15 Open End Sixt SE Long HC15ZJ 1,32 45,963204 EUR 3 Open End Microsoft Corp. Long HD2QR8 5,24 349,722251 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.01.2026; 10:25 Uhr;

