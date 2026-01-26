DIHK: Freihandel mit Indien wäre echter Game-Changer für deutsche Industrie

Berlin, 26. Jan (Reuters) - Die deutsche Industrie hofft auf die Verkündung des seit langem angestrebten Freihandelsabkommens der EU mit Indien.

Dies wäre ein echter Game-Changer, sagte der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier, am Montag. "Das Abkommen kann die zum Teil beachtlichen Zollsätze und Handelshürden, die beim ⁠Eintritt zum indischen Markt für ‍unsere Unternehmen zu beachten sind, helfen abzubauen." Insbesondere wären signifikante Zollsenkungen für Industrieprodukte für Firmen aus dem Automobil- und Maschinenbau sowie dem Chemiesektor eine wünschenswerte Konjunkturhilfe.

Sollte es nicht in letzter Minute noch Probleme geben, dürfte die Einigung am Dienstag ‌in Neu-Delhi verkündet werden. Dort treffen sich Indiens Regierungschef Narendra Modi mit EU-Ratspräsident Antonio Costa und Kommissionschefin Ursula von der Leyen zum Indien-EU-Gipfel.

Handelsexperte Treier ergänzte, wichtig sei, dass der Marktzugang nicht ‍durch die Hintertür mit bürokratischen Regeln wieder verhindert werde. "Damit die Unternehmen das Abkommen auch nutzen können, darf die Nachweisführung beim Warenursprung keine neuen Dokumentationspflichten enthalten. Aufgrund der Bedeutung des deutsch-indischen Dienstleistungshandels und der vielen deutschen Investitionen im Land sollte sich Indien auch in den Bereichen von Dienstleistung und Tech-Industrie öffnen."

Das deutsch-indische Handelsvolumen betrug 2024 rund 31 Milliarden Euro. Aus Deutschland wurden Waren im Wert von 17 Milliarden Euro nach Indien exportiert, von dort Güter im Wert von 14 Milliarden importiert. In den vergangenen zehn Jahren hat sich das Handelsvolumen fast verdoppelt. In Indien sind etwa 2000 ‍deutsche Unternehmen mit Niederlassungen vertreten, die insgesamt mehr als 500.000 Mitarbeiter beschäftigen. Zu den wichtigsten Exportgütern ⁠zählen Maschinen mit einem Anteil von 26 Prozent, darunter Pumpen, Kompressoren sowie Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe und Kupplungen. Daneben sind chemische Erzeugnisse, Flugzeuge, Schiffe sowie Züge aus Deutschland gefragt. Eingeführt werden vor allem pharmazeutische und chemische Produkte sowie Bekleidung.

AUTO-ZÖLLE SOLLEN DEUTLICH SINKEN

Insidern zufolge will Indien Zölle auf Autos aus der ‍Europäischen Union drastisch senken. Im Zuge eines Freihandelsabkommens sollen die Abgaben von bis zu 110 auf 40 Prozent fallen. Davon würden europäische Autobauer wie Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW profitieren. Die Modi-Regierung habe zugestimmt, den ⁠Zollsatz für eine begrenzte Anzahl von Autos mit einem Importpreis von mehr als 15.000 Euro sofort zu senken. Einem Insider zufolge gilt die Senkung zunächst für eine Quote von rund 200.000 Verbrenner-Fahrzeugen pro Jahr. Im Laufe der Zeit solle der Zollsatz weiter auf zehn Prozent fallen. Elektro-Fahrzeuge seien in den ersten fünf Jahren von den Zollsenkungen ausgenommen. Damit sollen ‍Investitionen einheimischer Hersteller wie Mahindra & Mahindra und Tata Motors geschützt werden.

Indien ‌ist nach den USA und China der drittgrößte Automarkt der Welt, schottet seine heimische Industrie jedoch stark ab. Das Abkommen, das in Indien bereits als "Mutter aller Abkommen" bezeichnet wird, könnte auch die indischen Exporte von Textilien und Schmuck ankurbeln.

Derzeit halten europäische Autobauer einen Anteil von weniger als vier Prozent am indischen Pkw-Markt, der rund 4,4 Millionen Fahrzeuge pro Jahr umfasst. Dominiert wird der Markt vom japanischen Hersteller Suzuki sowie den heimischen Marken Mahindra und Tata, die zusammen zwei Drittel des Marktes kontrollieren. Angesichts der Erwartung, dass der indische Markt bis 2030 auf sechs Millionen Einheiten pro Jahr wachsen wird, planen einige Unternehmen bereits neue Investitionen.

Die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen waren 2022 nach einer neunjährigen Pause wieder aufgenommen worden. Sie nahmen zuletzt Fahrt auf, nachdem US-Präsident Donald Trump Zölle erhöht hatte. Das Handelsvolumen zwischen Indien und ⁠der EU belief sich im Ende März abgelaufenen Finanzjahr 2024/25 auf 136,5 Milliarden Dollar. Damit ist die aus 27 Ländern bestehende EU einer der größten Handelspartner Indiens.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)