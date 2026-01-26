DocMorris kauft Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 im Nennwert von rund CHF 14.4 Mio. zurück

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

DocMorris AG / Schlagwort(e): Anleihe
DocMorris kauft Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 im Nennwert von rund CHF 14.4 Mio. zurück

26.01.2026 / 18:30 CET/CEST

Frauenfeld, 26. Januar 2026

Medienmitteilung

DocMorris kauft Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 im Nennwert von rund CHF 14.4 Mio. zurück

Die DocMorris Finance B.V. hat sich mit einem Halter von Wandelanleihen 2026 über einen Kauf im Gesamtnennbetrag von rund CHF 14.4 Mio. geeinigt. Die Abwicklung des Kaufs ist in den kommenden Tagen vorgesehen. Durch die Abwicklung des Kaufs und die direkt darauffolgende Tilgung reduziert sich der gesamthaft noch ausstehende Gesamtnennbetrag auf unter CHF 8.0 Mio. von ursprünglich CHF 95.0 Mio.

Kontakt für Analysten und Investoren
Lisa Lüthi, Senior Investor Relations Manager
E-Mail: ir@docmorris.com

Kontakt für Medien
Torben Bonnke, Director Communications
E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda

19. März 2026Jahresergebnis 2025 und Ausblick 2026 (Zürich / hybrid)
16. April 2026Q1/2026 Trading update
12. Mai 2026Ordentliche Generalversammlung, Zürich
19. August 2026Halbjahresergebnis 2026 (Conference Call/Webcast)
15. Oktober 2026Q3/2026 Trading update


DocMorris
Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6'000 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit 11 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DocMorris AG
Walzmühlestrasse 49
8500 Frauenfeld
Schweiz
ISIN:CH0042615283
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2266206
Ende der MitteilungEQS News-Service

2266206 26.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
DocMorris (ehem. Zur Rose)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktorgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitzegestern, 08:43 Uhr · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News