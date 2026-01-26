dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste erwartet

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Nach seiner Erholung seit Mittwochnachmittag dürfte der Dax am Montag wieder den Rückwärtsgang einlegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start ein halbes Prozent tiefer auf 24.774 Punkte. Das zwei Wochen alte Rekordhoch von gut 25.507 Punkten bleibt einstweilen fern. Stattdessen orientiert sich der Dax wieder in Richtung Vorwochentief bei fast 24.349 Punkten. Der Dax war zuletzt hin- und hergerissen von der zwischenzeitlichen Zoll-Drohung des US-Präsidenten Donald Trump gegen Europa, die dann nach einer Kehrtwende auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos plötzlich wieder vom Tisch war.

USA: - DOW TIEFER - Nach zweitägiger Erholung hat sich am US-Aktienmarkt am Freitag keine einheitliche Tendenz ausgebildet. Standardwerte gaben nach, im Tech-Sektor war die Stimmung etwas besser. Aus der Gruppe der Magnificent 7 legten Microsoft , Meta , Amazon und Nvidia deutlich zu. Geprägt war die turbulente Handelswoche von geopolitischen und handelspolitischen Spannungen wie dem vorerst entschärften Konflikt um Grönland und den zurückgenommenen Strafzolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen acht europäische Länder. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,58 Prozent auf 49.098,71 Punkte und auf Wochensicht damit 0,5 Prozent.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Montag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Die schwächere Verfassung an den US-Aktienmärkten dämpfte auch in Asien die Kauflaune. Unsicherheit prägt weiter das Geschehen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende 1,6 Prozent ein. Der CSI-300-Index an Chinas Festlandsbörse legte hingegen leicht um 0,3 Prozent zu, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,2 Prozent nachgab.

DAX              		24.900,71		 0,18%		
XDAX            		24.875,67		 0,22%		
EuroSTOXX 50		  5.948,20		-0,13%		
Stoxx50        		  5.058,98		 0,07%
											
DJIA             		49.098,71		-0,58%		
S&P 500        		  6.915,61		 0,03%		
NASDAQ 100  		25.605,47		 0,34%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future                    127,71           0,09%

DEVISEN:

Euro/USD       		   1,1856		 0,29%	
USD/Yen             	154,26		-1,00%		
Euro/Yen       		182,89		-0,71%

BITCOIN:

Bitcoin		        87.818		1,45%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                      66,16              0,28 USD
WTI                        61,30              0,23 USD

