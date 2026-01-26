EQS-Adhoc: AdCapital AG: Reduzierung der Beteiligung an der JAEGER POWER Automotive Systems (Shenzhen) Ltd – Veräußerung des Grundstücks der Erich Jaeger, s.r.o. gemäß Strategie „Vision 2030“

AdCapital AG: Reduzierung der Beteiligung an der JAEGER POWER Automotive Systems (Shenzhen) Ltd – Veräußerung des Grundstücks der Erich Jaeger, s.r.o. gemäß Strategie „Vision 2030“

26.01.2026
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die AdCapital AG („Gesellschaft“) gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft, die Erich Jaeger GmbH, einen Vertrag über die Reduzierung der Anteile von 60 % auf 49 % an der JAEGER POWER Automotive Systems (Shenzhen) Ltd. mit dem bestehenden Joint-Venture-Partner abgeschlossen hat. Weiterhin hat die Erich Jaeger, s.r.o., das in ihrem Eigentum stehende Betriebsgrundstück und Gebäude veräußert. Beide Maßnahmen erfolgen gemäß der Strategie „Vision 2030“.

Aus den Veräußerungen fließt den Gesellschaften jeweils ein Kaufpreis zu marktüblichen Konditionen zu. Über die jeweiligen Transaktionsvolumina wurde Stillschweigen vereinbart. Die Kapitalmittel werden im Rahmen der Restrukturierung, Neupositionierung und der Entschuldung der Erich Jaeger Gruppe verwendet.

Die Transaktionen stehen im Einklang mit der Vision 2030 der AdCapital AG zur Optimierung und Kostenreduzierung internationaler Lieferketten. Hierzu erfolgt, basierend auf den Marktgegebenheiten und der hierfür notwendigen Optimierung der Supply Chain der Erich Jaeger Gruppe, eine konsequente Fokussierung des Unternehmensportfolios zur Stärkung der finanziellen Flexibilität sowie der gezielte Ausbau nachhaltig profitabler Kerngeschäftsfelder. Gleichzeitig trägt der Mittelzufluss wesentlich zur Stabilisierung der Kapitalstruktur und zur Finanzierung zukünftiger Wachstums- und Transformationsinitiativen der Erich Jaeger Gruppe bei.

Über AdCapital AG

Die AdCapital AG ist eine Industrieholding mit Fokus auf wertschaffende Beteiligungen im deutschsprachigen Mittelstand. Mit den strategischen Segmenten Connectivity Solutions, Digital Solutions und Supply Chain Solutions begleitet sie ihre Portfoliounternehmen auf dem Weg zu nachhaltiger Marktführerschaft.

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen

Michael Stricker

Head of Finance

AdCapital AG

Im Ermlisgrund 11

D-76337 Waldbronn

E-Mail:

investorrelations@adcapital.de

Website:

www.adcapital.de

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AdCapital AG
Im Ermlisgrund 11
76337 Waldbronn
Deutschland
Telefon:+49 7243 5054150
Fax:+49 40 2419 0499 410
E-Mail:investorrelations@adcapital.de
Internet:www.adcapital.de
ISIN:DE0005214506
WKN:521450
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
