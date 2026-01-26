EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group AG veröffentlicht vorläufige Finanzzahlen 2025

GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group AG veröffentlicht vorläufige Finanzzahlen 2025

Die vorläufige EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand der GEA Group Aktiengesellschaft beläuft sich im Gesamtjahr 2025 auf 16,5 Prozent und liegt damit oberhalb des bisher prognostizierten Korridors von 16,2 bis 16,4 Prozent.

Der vorläufige Auftragseingang beträgt im 4. Quartal 2025 1.828 Mio. € und liegt damit um 7,0 Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung* in Höhe von 1.708 Mio. €.

Das vorläufige organische Auftragseingangswachstum für das Gesamtjahr 2025 beträgt damit 9,1 Prozent (Vorjahr: 4,5 Prozent).

Den vollständigen Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2025 wird die Gesellschaft am 9. März 2026 veröffentlichen.

*) basierend auf dem VARA-Konsensus vom 21. November 2025

Kontakt:

GEA Group Aktiengesellschaft

Oliver Luckenbach

Head of IR

Tel. +49 (0)211 9136 1080

oliver.luckenbach@gea.com

