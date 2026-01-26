EQS-Adhoc: MBB SE übertrifft Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einer EBITDA-Marge von rund 18 % bei einem Umsatz von 1,17 Mrd. €

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
26.01.2026 / 08:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Berlin, 26. Januar 2026 – MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat das Geschäftsjahr 2025 nach ersten Hochrechnungen mit einem Umsatz von 1,17 Mrd. € (Vorjahr: 1,07 Mrd. €) sowie einer besser als erwarteten bereinigten EBITDA-Marge von rund 18 % (Vorjahr: 14,0 %) abgeschlossen. Das bereinigte EBITDA liegt somit voraussichtlich bei rund 211 Mio. € (Vorjahr: 149,0 Mio. €). Die Prognose von 1,1 bis 1,2 Mrd. € Umsatz mit einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 15 und 17 % wurde somit ergebnisseitig deutlich übertroffen. Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war eine in Summe sehr starke operative Entwicklung im vierten Quartal insbesondere bei Friedrich Vorwerk, Aumann und Delignit.

Darüber hinaus spiegelt sich die hervorragende Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2025 auch in der stark gestiegenen Nettoliquidität der Gruppe in Höhe von rund 760 Mio. € (31. Dezember 2024: 553,9 Mio. €), wovon 374 Mio. € auf die Holding MBB SE entfielen (31. Dezember 2024: 280,8 Mio. €), wider.

Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 erfolgt am 31. März 2026 unter www.mbb.com.

Kontakt:

Torben Teichler

Ende der Insiderinformation

Sprache:Deutsch
Unternehmen:MBB SE
Kurfürstendamm 188
10707 Berlin
Deutschland
Telefon:+49 (0) 30 844 15 330
Fax:+49 (0) 30 844 15 333
E-Mail:anfrage@mbb.com
Internet:www.mbb.com
ISIN:DE000A0ETBQ4
WKN:A0ETBQ
Indizes:SDAX, PXAP
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2265564
MBB

