EQS-Adhoc: OHB SE bestätigt Gespräche zu einer möglichen Kooperation mit dem Rheinmetall-Konzern

EQS Group · Uhr
Rüstung
EQS-Ad-hoc: OHB SE / Schlagwort(e): Kooperation/Stellungnahme
OHB SE bestätigt Gespräche zu einer möglichen Kooperation mit dem Rheinmetall-Konzern

26.01.2026 / 14:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

OHB SE bestätigt Gespräche zu einer möglichen Kooperation mit dem Rheinmetall-Konzern

In Bezug auf heutige Kapitalmarktgerüchte bestätigt die OHB SE (ISIN DE0005936124, Prime Standard) laufende Gespräche mit dem Rheinmetall-Konzern zu einer Kooperation für die Beteiligung an möglichen Vergabeverfahren der öffentlichen Hand.

Kontakt:

Investoren und Analysten:

Marcel Dietz

Investor Relations

Tel: +49 421 2020 6426

E-Mail: ir@ohb.de

Medienvertreter:

Marianne Radel

Unternehmenskommunikation

Tel: +49 421 2020 9159

E-Mail: marianne.radel@ohb.de

Ende der Insiderinformation

26.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:OHB SE
Manfred-Fuchs-Platz 2-4
28359 Bremen
Deutschland
Telefon:+49 421 2020 8
E-Mail:info@ohb.de
Internet:www.ohb.de
ISIN:DE0005936124
WKN:593612
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2265998
Ende der MitteilungEQS News-Service

2265998 26.01.2026 CET/CEST

