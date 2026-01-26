EQS-Adhoc: OHB SE bestätigt Gespräche zu einer möglichen Kooperation mit dem Rheinmetall-Konzern

EQS-Ad-hoc: OHB SE / Schlagwort(e): Kooperation/Stellungnahme

OHB SE bestätigt Gespräche zu einer möglichen Kooperation mit dem Rheinmetall-Konzern



26.01.2026 / 14:30 CET/CEST

OHB SE bestätigt Gespräche zu einer möglichen Kooperation mit dem Rheinmetall-Konzern

In Bezug auf heutige Kapitalmarktgerüchte bestätigt die OHB SE (ISIN DE0005936124, Prime Standard) laufende Gespräche mit dem Rheinmetall-Konzern zu einer Kooperation für die Beteiligung an möglichen Vergabeverfahren der öffentlichen Hand.

