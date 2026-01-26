EQS-AFR: Merck KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Merck KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Merck KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



26.01.2026 / 15:34 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Merck KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.merckgroup.com/de/investors/reports-and-financials.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.merckgroup.com/en/investors/reports-and-financials.html

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.merckgroup.com/de/investors/reports-and-financials.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.merckgroup.com/en/investors/reports-and-financials.html

26.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Merck KGaA Frankfurter Str. 250 64293 Darmstadt Deutschland Internet: https://www.merckgroup.com/de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2266094 26.01.2026 CET/CEST