EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Erwerb eigener Aktien – 12. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 26. Januar 2026 – Im Zeitraum vom 19. Januar 2026 bis einschließlich 23. Januar 2026 wurde eine Anzahl von 1.075.055 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 19.01.2026 352.866 44,0269 XETA 19.01.2026 25.940 44,0236 TQEX 19.01.2026 146.518 44,0108 CEUX 19.01.2026 24.676 44,0692 AQEU 20.01.2026 252.261 43,6098 XETA 20.01.2026 27.511 43,5342 TQEX 20.01.2026 162.674 43,5927 CEUX 20.01.2026 30.378 43,5886 AQEU 21.01.2026 18.619 44,3577 XETA 21.01.2026 5.788 44,3898 TQEX 21.01.2026 25.768 44,3816 CEUX 21.01.2026 2.056 44,4136 AQEU 22.01.2026 0 - XETA 22.01.2026 0 - TQEX 22.01.2026 0 - CEUX 22.01.2026 0 - AQEU 23.01.2026 0 - XETA 23.01.2026 0 - TQEX 23.01.2026 0 - CEUX 23.01.2026 0 - AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 23. Januar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 11.444.864 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com

