EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

26.01.2026 / 10:03 CET/CEST
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Frankfurt am Main, 26. Januar 2026. – Im Zeitraum vom 19. Januar 2026 bis einschließlich 23. Januar 2026 hat die Deutsche Beteiligungs AG 14.340 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 26. Februar 2025 gem. Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

RückkauftagAggregiertes Volumen (in Stück)Durchschnittskurs
(in Euro)
19.1.20263.50024,5659
20.1.20263.40024,3875
21.1.20263.60024,7380
22.1.20263.60025,1994
23.1.202624025,1500

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 3. März 2025 bis einschließlich 23. Januar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 489.040 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutsche Beteiligungs AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein von der Deutsche Beteiligungs AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 werden auf der Internetseite der Deutsche Beteiligungs AG veröffentlicht (https://www.dbag.de/shareholder-relations/aktienrueckkaufprogramm).

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Beteiligungs AG
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.dbag.de
