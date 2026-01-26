EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Beteiligungs AG / Aktienrückkauf

Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



26.01.2026 / 10:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Frankfurt am Main, 26. Januar 2026. – Im Zeitraum vom 19. Januar 2026 bis einschließlich 23. Januar 2026 hat die Deutsche Beteiligungs AG 14.340 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 26. Februar 2025 gem. Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (in Stück) Durchschnittskurs

(in Euro) 19.1.2026 3.500 24,5659 20.1.2026 3.400 24,3875 21.1.2026 3.600 24,7380 22.1.2026 3.600 25,1994 23.1.2026 240 25,1500

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 3. März 2025 bis einschließlich 23. Januar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 489.040 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutsche Beteiligungs AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein von der Deutsche Beteiligungs AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 werden auf der Internetseite der Deutsche Beteiligungs AG veröffentlicht (https://www.dbag.de/shareholder-relations/aktienrueckkaufprogramm).

26.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Beteiligungs AG Untermainanlage 1 60329 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.dbag.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2265858 26.01.2026 CET/CEST